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«سكاي سبورتس»: يوفنتوس يتقدم بعرض لشراء مهاجم فيورنتينا

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«سكاي سبورتس»: يوفنتوس يتقدم بعرض لشراء مهاجم فيورنتينا «سكاي سبورتس»: يوفنتوس يتقدم بعرض لشراء مهاجم فيورنتينا

التحرير

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ذكرت تقارير صحفية إيطالية اليوم الخميس، أن يوفنتوس تقدّم بعرض رسمي لضم فيديريكو بيرنارديسكي مهاجم فيورنتينا، الإيطالي.

وقالت «سكاي سبورتس»، إن يوفنتوس تقدم اليوم بأول عرض رسمي لفيورنتينا، لضم مهاجمه فيديريكو بيرنارديسكي، صاحب الـ23 عامًا، هذا الصيف.

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وأوضحت الشبكة، أن العرض المُقدم من يوفنتوس قُدر بـ40 مليون يورو، إضافة لمليوني كمتغيرات، خاصة بعدما رفض اللاعب تمديد عقده مع الفيولا مؤخرًا.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يرفض فيورنتينا هذا العرض حيث إن إدارة الفيولا تطلب 40 مليون يورو، و10 ملايين أخرى كمتغيرات للاستغناء عن لاعبها لصالح السيدة العجوز.

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التحرير

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