مصدر يوضح ملابسات جديدة بحادث الهجوم على "كمين المحور"

كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني مسوؤل بمباحث الجيزة، عن تفاصيل جديدة بحادث استهداف نقطة ارتكاز أمني أعلى محور 26 يوليو، اليوم الخميس.

واستهدف مسلحون يستقلون سيارة ميكروباص بيضاء اللون نقطة ارتكاز أعلى المحور بدائرة قسم شرطة كرداسة، مما أسفر عن إصابة مجند وشخص مدني.

وقال المصدر - الذي رفض ذكر اسمه - إنه أثناء تواجد نقطة ارتكاز أمني لسيارة شرطة تحمل رقم 12/5321أعلى المحور قيادة النقيب عاطف محمد، الضابط بقسم مرور المحور، رفقة المجند يوسف سطوحي "بحوزته سلاح آلي، والمجند محمد داوود فرج بحوزته سلاح خرطوش، وقائد سيارة الشرطة المجند عبد الرحمن محمد عزت، استوقفوا سيارة نقل قيادة مندوب مبيعات يدعى محمد ربيع محمد 25 عاما؛ لفحص التراخيص بمنزل الطريق الصحراوي اتجاه الإسكندرية.

وأوضح المصدر أن قوة الكمين فوجئت بسيارة ميكروباص تسير بسرعة فائقة، أطلق مستقلوها أعيرة نارية بطريقة عشوائية صوب القوات التي بادلتهم إطلاق الأعيرة النارية، ولاذوا بالفرار.

وأشار المصدر إلى أن الحادث أسفر عن إصابة سائق سيارة الشرطة بطلق ناري في الفخد الأيسر والذراع الأيمن، ومندوب المبيعات بطلق ناري في الجانب الأيمن، نُقلا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، مؤكدا أن حالتهما مستقرة.