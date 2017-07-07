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خبير أرصاد يوضح أسباب عودة الطقس الحار على البلاد السبت المقبل

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مصراوي Masrawy

خبير أرصاد يوضح أسباب عودة الطقس الحار على البلاد السبت المقبل

11:48 م الخميس 06 يوليو 2017

خبير أرصاد يوضح أسباب عودة الطقس الحار على البلاد السبت المقبل

ارشيفية

كتبت- مادي غيث:

كشف وحيد سعودي، خبير الأرصاد والمتحدث السابق للهيئة العامة للأرصاد الجوية، سبب عودة الطقس الحار على البلاد مرة أخرى، لافتًا إلى إن فصل الصيف معروف بارتفاع درجات الحرارة به بصورة ملحوظة.

وأضاف سعودي، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن من أسباب ارتفاع درجات الحرارة هو تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي مصحوب برياح معظمها شرقي إلى جنوبية شرقية قادمة من شبة الجزيرة العربية، وهي مناطق شديدة الحرارة خلال هذا الوقت من العام، مما يؤدي إلى الارتفاع في درجات الحرارة، وذلك نظرًا لمرور هذه الكتل الهوائية الساخنة فوق المسطحات المائية مثل مسطح البحر الأحمر، حيث تتشبع بنشبة عالية من بخار الماء مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الرطوبة.

وكان سعودي قد صرح، بأن درجات الحرارة ستعاود في الارتفاع، اعتبارا من يوم السبت القادم، لتصل لذروتها بداية من يوم الاثنين حتى نهاية الأسبوع القادم، يصاحب ذلك ارتفاعًا في نسبة الرطوبة لتتأثر البلاد خلال هذه الفتره بطقس ما بين الحار وشديد الحرارة.

ويكون الجو مائل للحرارة رطب ليلًا على معظم أنحاء البلاد، وتصل درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة خلال هذه الفتره ما بين 38 إلى 41 درجة مع التحذير المتكرر من الشبورة المائية.

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مصراوي Masrawy

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