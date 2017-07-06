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فيديو| «الكهرباء»: «سعر الكيلو وات العادل للشريحة الأولى 102 قرش»

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فيديو| «الكهرباء»: «سعر الكيلو وات العادل للشريحة الأولى 102 قرش» فيديو| «الكهرباء»: «سعر الكيلو وات العادل للشريحة الأولى 102 قرش»

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ناشد أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، المواطنين ترشيد استهلاك الكهرباء، لافتًا إلى وجود تطبيق على موقع الوزارة الإلكتروني؛ لحساب قيمة الكهرباء الجديدة، ومعرفة القراءة الحالية والسابقة لحساب الفاتورة. 

وأوضح "حمزة"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "90 دقيقة"، الذي تقدمه الإعلامية جيهان لبيب، عبر فضائية "المحور" مساء الخميس، أن الشريحة الأولى تدفع 13 قرشًا للكيلو وات بينما تكلفته 102 قرش، وهو السعر العادل له. 

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وأضاف أنه يوجد عجز في العمالة الخاصة بالكشف والتحصيل بالوزارة، متابعًا: «محتاجين 10 آلاف كمان، وبنحاول نعالج الموقف، وإننا نعمل تدريب للعاملين بالوزارة على وظيفة الكشف والتحصيل؛ لتغطية العجز اللي موجود، ونحن حريصون على إنهاء سرقة الكهرباء بتركيب العدادات الكودية".

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التحرير

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