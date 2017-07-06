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حسن نافعة: أمريكا ترفض التصعيد العسكري ضد قطر

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حسن نافعة: أمريكا ترفض التصعيد العسكري ضد قطر حسن نافعة: أمريكا ترفض التصعيد العسكري ضد قطر

التحرير

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قال حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الدعم السعودي لمصر لاستضافة القمة العربية الأوروبية متوقعًا، حيث تهدف إلى تأكيد وجود تنسيق مستمر بين البلدين فيما يخص الأمور المتعلقة بالمنطقة.

أضاف نافعة، في مداخلة هاتفية ببرنامج «انفراد»، عبر فضائية «العاصمة»، اليوم الخميس، أن عادت لتتبوأ مكانتها مرة أخرى في العالم العربي، لافتًا إلى ضرورة إعادة إحياء مؤسسات العمل العربي المشترك، حيث أن العرب ينقصهم العمل المؤسسي.

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وأشار إلى أن رد قطر على المطالب العربية بالرفض كان متوقعًا، لكونها ترى في هذه المطالب سعيًا لإخضاعها، والعدول عن موقفها التي تراه سليمًا، معقبًا: «التصعيد ضد قطر سيكون بالعمل العسكري، ولكن أمريكا ترفض هذا الأمر، وبالتالي غير منتظر سلوك هذا الاتجاه حاليًا».

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التحرير

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