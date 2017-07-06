السبت.. فتح باب تلقي طلبات التضامن بين شركات رحلات الحج

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أعلنت غرفة شركات السياحة، اليوم الخميس، فتح باب تلقى طلبات التضامن بين الشركات المنفذة لرحلات الحج هذا العام الهجري، السبت المقبل، ويستمر قبول إقرارات التضامن حتى 15 يوليو الجارى، بهدف إتاحة الفرصة أمام الشركات برفع صور التضامن المعتمدة من الغرفة على موقع وزارة السياحة" موقع خدمات الحج والعمرة" للسير فى إجراءات الحصول على نموذج المعاينة.

وطالبت الغرفة فى الإخطار المرسل للشركات السياحة، بألا يقل عدد الحجاج داخل التضامن للمستوى الواحد عن 50 حاجا تحت أى ظرف من الظروف، وشددت أن يكون التضامن فى نفس المستوى " 4، 5 نجوم" أو بين المستوى البرى أو بين المستوى الاقتصادى.

وأضافت الغرفة، أنه فى حال قيام الشركة رأس التضامن بعمل تضامن مع عدة شركات فى مستويات مختلفة يتم تقديم إقرار من الشركة رأس التضامن بتحديد إحدى الشركات المتضامنة معها لتكون رأس تضامن فرعى وذلك لكل مستوى على حده، مشيرة إلى أنه سيتم رد مقدمات جدية الحجز للحجاج الناجحين إلى الشركة رأس التضامن الأصلى وليس الفرعى ، على ألا يقل عدد الحجاج داخل المستوى الواحد عن 50 حاجًا.

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وأكدت " الغرفة " أن التضامن بين الشركات يعد بمثابة موافقة وإقرار من الشركة المتضامنة إلى الشركة رأس التضامن برد مبالغ جدية الحجز عن المواطنين الناجحين لديها إلى الشركة رأس التضامن ، لافتة إلى أنه سيتم عمل شيك مجمع من الغرفة بإجمالى مبالغ جدية الحجز المسددة عن المواطنين الناجحين فى القرعة داخل التضامن لصالح الشركة رأس التضامن .

وقالت ، إنه سيتم رد مبالغ جدية الحجز عن الحجاج الناجحين فى القرعة فور غلق باب التضامن بين الشركات ، وبالنسبة للمواطنين الذين لم يحالفهم النجاح بالقرعة فإنه سيتم رد مبالغ جدية الحجز الخاصة بهم فى موعد أقصاه شهر من تاريخ إعلان نتيجة القرعة وفقا لضوابط المنظمة للرحلات الحج.