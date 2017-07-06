الجندي: «الشيطان لا يظهر في صورة إنسان.. ولا يجوع»

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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الشيطان لا يستطيع تقمص أو الظهور في صورة إنسان، لافتًا إلى أن الشيطان حدوده وإمكاناته تتوقف عند «الوسوسة».

أضاف الجندي، ببرنامج «لعلهم يفقهون»، عبر فضائية «dmc»، اليوم الخميس: «بعض الناس تقولك يركبوا ويظهر فى صورة شخص، كل إمكانياته إنه لا يموت ولا يجوع ولا يتوب، ويستطيع الاختفاء فقط».

وكشف الجندي، سبب تسمية «الشيطان» بهذا الاسم، قائلًا: «هذا الاسم هو صفة أعماله وتصرفاته ثم أصبح تسمية له»، وأشار إلى أن كلمة «شيطان» أتت من كلمة «شطط أو شطن».

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أوضح أن الشطط يعني البعد عن الله، وأن الشطط يعني الفخ، معقبًا: «جاية من الشياط والحرق.. زي الست لما بتقول الأكل شاط».