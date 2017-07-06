بعد ارتفاع أسعاره.. 10 نصائح لتقليل استهلاك البنزين

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قدّم الإعلامي المتخصص في شؤون السيارات، تامر بشير، 10 نصائح هامة لتقليل حرق البنزين في ظل زيادة أسعار المحروقات بالفترة الأخيرة، خلال برنامجه «تربو»، عبر إذاعة «نجوم إف إم».

وهي على الوجه التالي:-

- الصيانة الدائمة في ميعاد سيارتي سيوفر لي أداء أفضل في المحرك.

- تغيير شمعات الاحتراق «البوجيهات» في الموعد المحدد، الحفاظ على سلامة شمعة الاحتراق يُحسن من كفاءة الاحتراق ويقلل من استهلاك الوقود بنسبة 1%.

- التأكد من ضغط الهواء داخل الإطارات.

- التخلص من الأمور الزائدة في شنطة السيارة.

شاهد أيضا

- تغيير فلاتر الهواء وفلاتر البنزين بعد انسدادهم.

- تخفيف ضغط القدم على البنزين والفرامل.

- حاول دائمًا عدم تخطي سرعة 96 كم/س، حيث أن كل 10 كيلو زائدة عن المعدل المحدد يزيد من استهلاك البنزين في سيارتك بنسبة 10%.

- افتح زجاج السيارة أولًا وأخرج الهواء الساخن قبل فتح التكييف، وأجعل درجة الحرارة من 19 إلى 20 لكي لا تُحمل على الموتور بشكل كبير.. إغلاق النوافذ يُحسن من ديناميكية السيارة ومقاومتها للهواء، ويخفض من استهلاك الوقود بنسبة من 4 إلى 5 %.

- أدر محرك سيارتك وانتظر 30 ثانية فقط قبل الانطلاق.. أو استعن بتعليمات مُصنعي السيارة.

- استخدم سيارتك عند الحاجة، لأن أفضل طريقة للحد من استهلاك الوقود هو التوقف ببساطة عن قيادة السيارة.