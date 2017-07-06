صور| وزراء وإعلاميون في عزاء شقيقة نقيب الصحفيين

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أدى العديد من رموز الجماعة الصحفية والوزراء والشخصيات العامة واجب العزاء لنقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة الأهرام عبد المحسن سلامة، وذلك فى وفاة شقيقته بمسجد عمر مكرم، اليوم الخميس.

وحضر من أعضاء الجماعة الصحفية كل من ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ومكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومصطفى بكري، وياسر رزق رئيس مجلس إدارة الأخبار، وخالد ميري رئيس تحرير الأخبار، وعبد الله حسن رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط السابق، وأسامة سرايا رئيس تحرير الأهرام الأسبق.

وحضر من الشخصيات العامة والوزراء، المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات، والفريق عبد المنعم التراس مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، والدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس السابق، وأشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال، ومحافظ الفيوم، والإعلامي خيري رمضان، ومجدي الجلاد ومحمود مسلم وإيهاب طلعت، ومحمود الشريف وكيل مجلس النواب.

كما حضر كل أعضاء مجلس نقابة الصحفيين وعدد كبير من صحفيي مؤسسة الأهرام، وأوفدت رئاسة الجمهورية مندوبًا لتقديم واجب العزاء.