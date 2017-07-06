خبير اقتصادي: طرح أسهم شركات القطاع العام في البورصة نوع من «المصمصة»

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قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، مساء الخميس، إن توجه الحكومة لطرح أسهم شركات القطاع العام في البورصة هو عودة للخصخصة مرة أخرى، معقبًا: «بس المرادي اسمها مصمصة لما تبقى من ممتلكات الدولة».

أضاف النحاس، خلال حوار له عبر فضائية «العاصمة»، أن هناك كتالوج للخصخصة تتبعه الدولة، متسائلًا: «هل الشركات المصرية التي تطرح في البورصة تستطع منافسة الشركات الخليجية؟».

أكد أن نسبة كبيرة من المتعاملين في البورصة يفضلون البورصة المصرية لأنها تلتزم بالقانون، مؤيدً فكرة طرح أسهم شركات القطاع العام بالبورصة، ولكن يجب سد الثغرات الموجودة أولًا.

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شدّد الخبير الاقتصادي، على أنه لابد للدولة المصرية أن تكون حريصة في تصريحاتها حول العمل بالبورصة المصرية.