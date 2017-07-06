أخبار عاجلة

القبض على شخصين لتزويرهما عقود بشراء أرض بمساحة 60 فدانا في الأقصر -
الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط توترات حدودية -
العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون -
Media On - خالد طلعت: ريال مدريد استحق اللقب بكل جدارة -
الصحة: إغلاق عيادة خاصة تجرى عملية نقل كلى بمنطقة أبو النمرس -
قائد عسكري إيراني: تعزیز القوة الصاروخیة من أولویات برامج الوزارة -
مقتل 12 من داعش جراء انهيار أحد الأنفاق في قضاء تلعفر بالعراق -
روسيا تدعو كافة الدول لضبط النفس بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية -
نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع السفير السوري التعاون في "الملف الكيميائي" -
اختراع "شمسية" مكيفة لحماية الحجاج من الحر.. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

خبير اقتصادي: طرح أسهم شركات القطاع العام في البورصة نوع من «المصمصة»

Google+ Print
خبير اقتصادي: طرح أسهم شركات القطاع العام في البورصة نوع من «المصمصة» خبير اقتصادي: طرح أسهم شركات القطاع العام في البورصة نوع من «المصمصة»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، مساء الخميس، إن توجه لطرح أسهم شركات القطاع العام في البورصة هو عودة للخصخصة مرة أخرى، معقبًا: «بس المرادي اسمها مصمصة لما تبقى من ممتلكات الدولة».

أضاف النحاس، خلال حوار له عبر فضائية «العاصمة»، أن هناك كتالوج للخصخصة تتبعه الدولة، متسائلًا: «هل الشركات المصرية التي تطرح في البورصة تستطع منافسة الشركات الخليجية؟».

أكد أن نسبة كبيرة من المتعاملين في البورصة يفضلون البورصة المصرية لأنها تلتزم بالقانون، مؤيدً فكرة طرح أسهم شركات القطاع العام بالبورصة، ولكن يجب سد الثغرات الموجودة أولًا.

شاهد أيضا

شدّد الخبير الاقتصادي، على أنه لابد للدولة المصرية أن تكون حريصة في تصريحاتها حول العمل بالبورصة المصرية.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

الحكومة تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقية حداد على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية

الحكومة تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقية حداد على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية

الحكومة: إقرار لائحة قانون الاستثمار التنفيذية بهدف جذب المستثمرين

الحكومة: إقرار لائحة قانون الاستثمار التنفيذية بهدف جذب المستثمرين