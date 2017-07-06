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بالصور.. وزير التنمية المحلية يعلن تكريم مدير النظافة والتجميل بكفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

بالصور.. وزير التنمية المحلية يعلن تكريم مدير النظافة والتجميل بكفر الشيخ

11:09 م الخميس 06 يوليه 2017

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، اليوم الخميس، تكريم المهندس صفوت سليمان، مدير عام إدارة النظافة، والتجميل، بديوان عام محافظة كفر الشيخ، خلال اجتماع مجلس المحافظين المقبل، وذلك لتحسين مستوى النظافة والتجميل بالمحافظة خلال الفترة الأخيرة.

وقال وزير التنمية المحلية: "إن مستوى النظافة بمحافظة كفر الشيخ، يسير في الطريق الصحيح، وأصبح هناك تقدم واضح في تلك المنظومة، دون محافظات أخرى، مستوى النظافة فيها متدن بعض الشيء، وسوف أتوجه خلال زيارتي المقبلة للمحافظة، لمكتب إدارة النظافة والتجميل، لأصافح موظفيها، وأحييهم على نجاح تلك المنظومة".

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن خطة الوزارة في الفترة المقبلة، تشجير المحافظات، وعلى رأسهم محافظة كفر الشيخ، وسوف نبدأ أول مرة في مشروع التشجير، بمليون شجرة، وسوف يسند هذا الأمر لإدارة التجميل والنظافة، بعدما نجحت محافظة كفر الشيخ، عن طريق تلك الإدارة، في حملة زرع الأشجار العام الماضي، برعاية المحافظ الحالي اللواء السيد نصر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده وزير التنمية المحلية، بنادي مطوبس الرياضي، على ضفاف نهر النيل فرع رشيد، بحضور محافظ كفر الشيخ اللواء السيد نصر، والدكتور ماجد القمري رئيس جامعة كفر الشيخ، واللواء حمدي الجزار، مساعد وزير التنمية المحلية، والعقيد سامح الطنوبي المستشار العسكري للمحافظة، والدكتورة هالة أبو السعد، اللواء يحيى عيسوي، وعلاء سلام أعضاء مجلس النواب، والدكتور عادل سلامة رئيس مركز ومدينة مطوبس، ووكلاء الوزارات، ومديري المصالح الحكومية بكفر الشيخ.

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