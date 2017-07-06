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نتانياهو يزور باريس في 16 الجاري

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مصراوي Masrawy

نتانياهو يزور باريس في 16 الجاري

11:07 م الخميس 06 يوليو 2017

نتانياهو يزور باريس في 16 الجاري

باريس - (أ ف ب):

أعلنت الرئاسة الفرنسية، مساء الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو سيزور باريس في 16 يوليو الجاري في أول زيارة له إلى فرنسا منذ تولى إيمانويل ماكرون مفاتيح الإليزيه.

وقالت الرئاسة في بيان أن الإليزيه يؤكد مجيء بنيامين نتانياهو، رئيس وزراء إسرائيل، الأحد، في 16 يوليو، لإحياء ذكرى حملة "فال ديف"، حملة الاعتقالات الجماعية التي تعرض لها اليهود في باريس في 1942.

وأضاف البيان أنه بهذه المناسبة سيعقد اجتماع عمل بين ماكرون ونتانياهو.

ويومي 16 و17 يوليو 1942 اعتقلت السلطات الفرنسية بأمر من الاحتلال النازي 13 ألفا و152 يهوديًا من رجال ونساء وأطفال لمدة أربعة أيام في ظروف مأسوية في حدائق فيلدروم ديفير (التي دمرت في 1959) قبل أن يتم اقتيادهم إلى معسكري الاعتقال في بون لا رولاند وبيتيفير (لواريه).

ويأتي هذا الإعلان غداة استقبال ماكرون في الإليزيه، الأربعاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في اجتماع أكد خلاله الرئيس الفرنسي دعم بلاده لحل الدولتين لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

هذا المحتوى من

AFP

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