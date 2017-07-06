«ماني» يعود إلى تدريبات ليفربول الأيام المقبلة

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يستعد النجم الدولي السنغالي، ساديو ماني، للعودة إلى تدريبات فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، بصورة طبيعية خلال عشرة أيام، حيث يواصل حاليًا تدريباته التأهيلية للتعافي من جراحة بالركبة.

وخضع ماني صاحب الـ25 عامًا، لجراحة في شهر أبريل الماضي، بعدما أصيب في الغضروف المفصلي لركبته اليسرى، خلال لقاء فريقه مع إيفرتون.

وبدأ ليفربول تدريباته استعدادا للموسم الجديد أمس الأربعاء، حيث من المتوقع أن ينضم ماني للتدريبات الجماعية خلال فترة وجيزة.

وأعلن النادي الانجليزي على موقعه الألكتروني الرسمي "إن عملية التعافي تسير حسب البرنامج المحدد لها ، وتبدو حالة ماني على ما يرام".

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وأوضح ليفربول "سيظل ماني تحت المراقبة والتقييم من جانب الطاقم الطبي للنادي لضمان عودته في أفضل شكل، ولكي يكون لائقا تماما لما تبقى من استعدادات الفريق للموسم المقبل".

وأحرز ماني 13 هدفا في 27 مباراة خاضها مع ليفربول بالدوري الانجليزي الممتاز (بريمير ليج) خلال الموسم المنقضي.

وكان ماني قد انضم لليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 30 مليون جنيه استرليني (39 مليون دولار)، قادما من فريق ساوثهامبتون الانجليزي.

ويستهل ليفربول مبارياته في الموسم الجديد بالدوري الانجليزي بمواجهة واتفورد في 12 أغسطس المقبل.