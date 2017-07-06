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أحمد ناجي يكشف سبب منعه من السفر إلى نيويورك

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مصراوي Masrawy

أحمد ناجي يكشف سبب منعه من السفر إلى نيويورك

10:52 م الخميس 06 يوليو 2017

أحمد ناجي يكشف سبب منعه من السفر إلى نيويورك

الروائي الشاب أحمد ناجي

كتبت- نسمة فرج:

قال الروائي الشاب أحمد ناجي، المحرر الصحفي بجريدة أخبار الأدب، إنه تقدم بالتماس إلى النائب العام لرفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر، بعدما فوجئ بإدراجه على القائمة، اليوم الخميس.

وأضاف ناجي، في تصريح لمصراوي، إن سلطات المطار أوقفته أثناء إنهائه إجراءات السفر إلى نيوريورك، وأبلغته بوضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر.

كانت سلطات مطار القاهرة الدولي، منعت مساء الخميس، الروائي الشاب أحمد ناجي من السفر إلى نيويورك، لوجود اسمه على قوائم الممنوعين من السفر تنفيذًا لقرار من النائب العام. 

وأضاف ناجي، أن منعه من جاء بسبب القضية التي تمت محاكمته فيها بتهمة "خدش الحياء"، بعد نشره فصلا من روايته "استخدام الحياة"، لافتًا إلى أن ينتظر نظر النائب العام للالمتاس للسماح له بالسفر.

كانت محكمة النقض قبلت الطعن، وقضت بإلغاء حكم إدانة أحمد ناجي، بتهمة خدش الحياء العام، وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.

وجاء حكم النقض بقبول الطعن من حيث الشكل، وإخلاء سبيل "ناجي" مع منعه من السفر، لحين الفصل في القضية بحكم نهائي بات.

وقضت محكمة جنح مستأنف في 20 فبراير الماضي بحبس "ناجي" سنتين وتغريمه 10 آلاف جنيه، بعد قبول استئناف النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة جنح أول درجة، ببراءته وطارق الطاهر رئيس تحرير جريدة أخبار الأدب، من تهمة نشر مواد أدبية تخدش الحياء العام وتنال من قيم المجتمع، من خلال نشر فصل من روايته "استخدام الحياة" في الجريدة.

 

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مصراوي Masrawy

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