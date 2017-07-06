أخبار عاجلة

القبض على شخصين لتزويرهما عقود بشراء أرض بمساحة 60 فدانا في الأقصر -
الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط توترات حدودية -
العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون -
Media On - خالد طلعت: ريال مدريد استحق اللقب بكل جدارة -
الصحة: إغلاق عيادة خاصة تجرى عملية نقل كلى بمنطقة أبو النمرس -
قائد عسكري إيراني: تعزیز القوة الصاروخیة من أولویات برامج الوزارة -
مقتل 12 من داعش جراء انهيار أحد الأنفاق في قضاء تلعفر بالعراق -
روسيا تدعو كافة الدول لضبط النفس بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية -
نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع السفير السوري التعاون في "الملف الكيميائي" -
اختراع "شمسية" مكيفة لحماية الحجاج من الحر.. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

«المركزي» يخالف التوقعات ويرفع سعر الفائدة مرة أخرى 200 نقطة

Google+ Print
«المركزي» يخالف التوقعات ويرفع سعر الفائدة مرة أخرى 200 نقطة «المركزي» يخالف التوقعات ويرفع سعر الفائدة مرة أخرى 200 نقطة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلنت لجنة السياسة النقدية، مساء اليوم الخميس، في بيان رسمي، رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس 18.75 و19.97 على التوالي، وذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور محافظ البنك المركزي طارق عامر، وهو ما جاء عكس توقعات خبراء الاقتصاد الذين استبعدوا رفعها مجددًا.

ويستهدف خفض معدل التضخم وتقليل حجم السيولة النقدية المتاحة في الأسواق، وهو ما دفعه لرفع سعر الفائدة لتشجيع المواطنين على ضخ أموالهم في البنوك.

وكان استطلاع لـ«رويترز» قد أظهر أن البنك المركزي المصري سيُبقى على الفائدة الأساسية دون أى تغيير خلال يوليو الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة، عقب قرار التعويم فى 3 نوفمبر الماضي، لتصل إلى 14.75% و15.75% على التوالي، تبعه بعد ذلك قرار من لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي فى مايو الماضى، رفع سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و17.755% على التوالى. 

شاهد أيضا

وتعرض «التحرير» نص بيان المركزي:

 

رفع سعر الفائدة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

زيادة أسعار الحديد بالمصانع.. وسعر الطن يقترب من 12 ألف جنيه

زيادة أسعار الحديد بالمصانع.. وسعر الطن يقترب من 12 ألف جنيه

توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية

توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 720 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 720 جنيها للجرام