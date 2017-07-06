«المركزي» يخالف التوقعات ويرفع سعر الفائدة مرة أخرى 200 نقطة

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أعلنت لجنة السياسة النقدية، مساء اليوم الخميس، في بيان رسمي، رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس 18.75 و19.97 على التوالي، وذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور محافظ البنك المركزي طارق عامر، وهو ما جاء عكس توقعات خبراء الاقتصاد الذين استبعدوا رفعها مجددًا.

ويستهدف خفض معدل التضخم وتقليل حجم السيولة النقدية المتاحة في الأسواق، وهو ما دفعه لرفع سعر الفائدة لتشجيع المواطنين على ضخ أموالهم في البنوك.

وكان استطلاع لـ«رويترز» قد أظهر أن البنك المركزي المصري سيُبقى على أسعار الفائدة الأساسية دون أى تغيير خلال يوليو الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة، عقب قرار التعويم فى 3 نوفمبر الماضي، لتصل إلى 14.75% و15.75% على التوالي، تبعه بعد ذلك قرار من لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي فى مايو الماضى، رفع سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و17.755% على التوالى.

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وتعرض «التحرير» نص بيان المركزي: