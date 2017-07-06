فيديو| متحدث النيابة الإدارية عن أزمة التعيينات: «لن نظلم أحدًا»

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قال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمى باسم النيابة الإدارية، إن النيابة الإدارية متعاطفة مع الموقف الخاص للموظفين المفصولين، لافتًا إلى أن عددا منهم أثبت جدارته، لكن العقد الذي كان متفقًا عليه انتهى.

وأوضح سمير فى مداخلة هاتفية له ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، أنه من حق أي مواطن أن يشكوا للقضاء، ويعبر عن شكواه في الإعلام بالأسلوب الذي يرتضيه، للحصول على حقوقه، معقبًا: "نحن حريصون على ألا يظلم أحد".

وأكد أنه تم تحديد مسابقة بين الموظفين ليتم اختيار الموظفين الأكفاء، مشيرًا إلى أن اللجنة تمت على أعلى مستوى دون محاباة أو مجابهة لأى شخص، كما أن النيابة الإدارية قررت مراجعة كل الإجراءات الخاصة بالمسابقة، وحريصون على ألا يُظلم أحد.

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ونوه بصدور بيان صحفي شامل بما انتهت إليه لجنة التحقيق، مهيبًا بوسائل الإعلام انتظار حتى صدور تقرير اللجنة حتى تعمل بحياد دون تأثير.