أخبار عاجلة

القبض على شخصين لتزويرهما عقود بشراء أرض بمساحة 60 فدانا في الأقصر -
الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط توترات حدودية -
العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون -
Media On - خالد طلعت: ريال مدريد استحق اللقب بكل جدارة -
الصحة: إغلاق عيادة خاصة تجرى عملية نقل كلى بمنطقة أبو النمرس -
قائد عسكري إيراني: تعزیز القوة الصاروخیة من أولویات برامج الوزارة -
مقتل 12 من داعش جراء انهيار أحد الأنفاق في قضاء تلعفر بالعراق -
روسيا تدعو كافة الدول لضبط النفس بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية -
نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع السفير السوري التعاون في "الملف الكيميائي" -
اختراع "شمسية" مكيفة لحماية الحجاج من الحر.. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

فيديو| متحدث النيابة الإدارية عن أزمة التعيينات: «لن نظلم أحدًا»

Google+ Print
فيديو| متحدث النيابة الإدارية عن أزمة التعيينات: «لن نظلم أحدًا» فيديو| متحدث النيابة الإدارية عن أزمة التعيينات: «لن نظلم أحدًا»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمى باسم النيابة الإدارية، إن النيابة الإدارية متعاطفة مع الموقف الخاص للموظفين المفصولين، لافتًا إلى أن عددا منهم أثبت جدارته، لكن العقد الذي كان متفقًا عليه انتهى. 

وأوضح سمير فى مداخلة هاتفية له ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، أنه من حق أي مواطن أن يشكوا للقضاء، ويعبر عن شكواه في الإعلام بالأسلوب الذي يرتضيه، للحصول على حقوقه، معقبًا: "نحن حريصون على ألا يظلم أحد".

وأكد أنه تم تحديد مسابقة بين الموظفين ليتم اختيار الموظفين الأكفاء، مشيرًا إلى أن اللجنة تمت على أعلى مستوى دون محاباة أو مجابهة لأى شخص، كما أن النيابة الإدارية قررت مراجعة كل الإجراءات الخاصة بالمسابقة، وحريصون على ألا يُظلم أحد.

شاهد أيضا

ونوه بصدور بيان صحفي شامل بما انتهت إليه لجنة التحقيق، مهيبًا بوسائل الإعلام انتظار حتى صدور تقرير اللجنة حتى تعمل بحياد دون تأثير.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط توترات حدودية

الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط توترات حدودية

الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط التوترات الحدودية

الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط التوترات الحدودية

المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو)

المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو)

فنلندا تنتقد فيديو جديد لرهينة في أفغانستان وتصفه بـ"الابتزاز"

فنلندا تنتقد فيديو جديد لرهينة في أفغانستان وتصفه بـ"الابتزاز"