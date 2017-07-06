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ممتاز القط: السيسي يرفض أن يكون «فرعون»

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ممتاز القط: السيسي يرفض أن يكون «فرعون» ممتاز القط: السيسي يرفض أن يكون «فرعون»

التحرير

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قال الكاتب الصحفي ممتاز القط، مساء الخميس، إن الشعب المصري يُفرعِن الحكام، ولكن الرئيس عبد الفتاح يقظ لتلك النقطة تمامًا، حيث لا ينسب الفضل لنفسه في أي مشروع، ويقول دائمًا «أنا مش لوحدي وانتوا معايا».

أضاف القط، خلال حواره ببرنامج «كرسي الاعتراض»، عبر فضائية «المحور»، أن «الرئيس يحمل المسئولية لشعبه ويرفض أن يكون فرعونا كونه إنسانا بسيطا ولا ينسب الفضل لنفسه ويهدم الفرعون الذي في عقولنا».

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وأكد أن «الدولة المصرية محاطة بالأزمات سواء في المنطقة الغربية أو في مدينة رفح بسبب الجماعات الإرهابية أو أزمة حلايب وشلاتين بجانب الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها الدولة، وكان الله في عون رئيس الجمهورية».

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التحرير

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