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داعية بالأوقاف: «من أجل الوطن» يستهدف قبول الآخر ومواجهة التطرف

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داعية بالأوقاف: «من أجل الوطن» يستهدف قبول الآخر ومواجهة التطرف داعية بالأوقاف: «من أجل الوطن» يستهدف قبول الآخر ومواجهة التطرف

التحرير

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قالت الداعية بوزارة الأوقاف المصرية، بهيرة خير الله، إن مؤتمر «من أجل الوطن» الذي تم تنظيمه في القاهرة، يهدف لتطوير التواصل بين الراهبات والواعظات الدينيات والمجتمع، مضيفةً أن الفكرة بدأت في بداية شهر 4؛ لتفعيل دور المراة الواعظة، كونها أساس المجتمع.

وتابعت بهيرة، خلال لقاء لها عبر شاشة «الغد»، اليوم الخميس، «نشأت لدينا فكرة، وضع أيدينا مع الكنيسة المصرية، لأننا يجمعنا إنسانية ووطن واحد ولغة واحدة، وغيرها، وأن أول لقاء مع الكنيسة كان به حميمية غير متوقعة، رٌغم إن هذه الحميمية موجودة لدينا».

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التحرير

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