فيديو| القرموطي: «وزير الخميس» أهم واحد في الحكومة

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تهكم الإعلامي جابر القرموطي، على القرارات الاقتصادية للحكومة والخاصة برفع الأسعار، ساخرا: «أظن فيه وزير عيَّنه شريف إسماعيل في الحكومة اسمه وزير الخميس، ووزير الخميس هو أهم وزير في الحكومة».

وبدء «القرموطي»، حلقة برنامج «آخر النهار» المذاع على فضائية «النهار»، اليوم الخميس، وسط ظلام «دامس» بعد إقرارا وزارة الكهرباء برفع أسعارها اليوم الخميس، مضيفًا: «بقالنا كام خميس عمالين نتلسع لساعات مش عارفين آخرها اية.. لسعة الكهرباء الأخيرة ربناء يجعلها آخر اللسعات في 2017 اللي بدء بداية مش كويسة».

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وأضافت: «كنا نتمنى أن زيادة الأسعاء متبقاش الخميس دا، المواطن محتاج طبطة، ولو فرضنا حاجة عليه نفرضها بالطبطبة لأن فيه طبقة مش عارفة تمشي حالها ازاي، ولازم يكون فيه حوار بين الدولة والمواطن، يا حكومة طبطوا على المواطن وحنوا عليه واحسنوا الية، حاولوا انكم تقربوا من المواطن مش اللي عايز ياخد مصلحته ويجري».