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«الغرف التجارية»: خطط تنمية الثروة الداجنة منذ 2006 لم تنفذ

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«الغرف التجارية»: خطط تنمية الثروة الداجنة منذ 2006 لم تنفذ «الغرف التجارية»: خطط تنمية الثروة الداجنة منذ 2006 لم تنفذ

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قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، إن هناك قرار صدر العام الماضي من مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة لوضع خطة للتطوير والتتحديث وإعادة هيكلة القطاع الداجني في ، وهو ما تم بالفعل، ولكن لم يتحقق أي شيء على أرض الواقع.

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أضاف السيد، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «العاصمة»، مساء الخميس، أنه منذ عام 2006 ويتحدث عن إعادة الهيكلة وضرورة زراعة الذرة والصويا وتقليل تكلفة الإنتاج، وحتى الآن لم يتحقق أي شيء، مشيرًا إلى أنه «يجب ألا تكون القرارات مجرد حبر على ورق»، منوهًا إلى أنه «لو لم نهتم بتنفيذ الخطط الإنتاجية سنظل محلك سر».

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