برلماني: الدولة تصرف معاشًا شهريًّا لمليون و600 ألف عاطل

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قال خالد عبد العزيز، عضو مجلس النواب، الخميس، إن هناك بالفعل معاشا يصرف للعاطلين في مصر، مستكملًا: «تكافل وكرامة معاش يُصرف للعاطلين، كان مطبقًا في المناطق الأشد فقرًا في الصعيد، والآن يُطبق في جميع أنحاء الجمهورية».

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أضاف عبد العزيز، في مداخلة هاتفية عبر «نجوم إف إم»، تعليقًا على حكم إلزام الحكومة بصرف معاش ضمان للعاطلين: «في دار السلام مثلًا أخذنا بيانات أكثر من 9000 شخص ويصرف لهم هذا المعاش»، موضحًا أن «معاش تكافل وكرامة يُصرف لمليون و600 ألف شخص في كافة أنحاء الجمهورية».