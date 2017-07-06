ضبط 11 مخالفة بيئية متنوعة بإسنا جنوب الأقصر
ضبط 11 مخالفة بيئية متنوعة بإسنا جنوب الأقصر
10:16 م الخميس 06 يوليو 2017
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
"هاني وبيشوي" شهيدا دير الأنبا صموئيل.. صديقان جمعهما الموت
الأقصر - محمد محروس :
شنت الأجهزة الأمنية بمركز إسنا جنوب الأقصر حملة مكبرة لضبط المخالفين للقانون في مجال الشئون البيئية، تحت إشراف اللواء عصام الحملي مدير أمن الأقصر.
وأسفرت الحملة، التي قادها النقيب طلعت صلاح رئيس وحدة شرطة البيئة، وملازم أول عبد المنصف أبو النجا ضابط بالوحدة، وقوة من شرطة البيئة والمسطحات، بالاشتراك مع إدارة شئون البيئة وحماية النيل والهيئة العامة للثروة السمكية بإسنا، عن ضبط 11 مخالفة متنوعة.
والمخالفات المضبوطة عبارة عن مخالفة ردم جسر نهر النيل ناحية النجوع بحري إسنا بالأتربة، و6 مخالفات بيع عاديات سياحية بدون ترخيص بنهر النيل، وضبط سيارتي كسح تقوم بإلقاء مياه الصرف الصحي بالطريق العام والزراعات وضبط مخزنين بدون ترخيص بناحية قرية الفارسية بهما أسماك الإستاكوزا النيلية، حيث ضبط بداخل كل مخزن حوالي 150 ك من الإستاكوزا النيلية، يجري الإتجار بها دون الحصول على تصريح من الهيئة العامة للثروة السمكية.
حررت المحاضر اللازمة وتم التحفظ على المضبوطات وعرض المتهمين علي النيابة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بالفيديو.. "مصراوي" يرصد أعمال تطهير بحيرة المنزلة في بورسعيد
-
وزير التنمية المحلية يتفقد جامعة كفرالشيخ وبحيرة البرلس (صور)
-
بالصور.. محافظ الأقصر يشكّل لجنة لحصر "البسكويت" المدرسي منتهي الصلاحية
-
محافظ الأقصر يبحث معوقات العمل بمستشفى أرمنت المركزي الجديد
إعلان
إعلان