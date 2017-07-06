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ضبط 11 مخالفة بيئية متنوعة بإسنا جنوب الأقصر

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مصراوي Masrawy

ضبط 11 مخالفة بيئية متنوعة بإسنا جنوب الأقصر

10:16 م الخميس 06 يوليو 2017

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الأقصر - محمد محروس :

شنت الأجهزة الأمنية بمركز إسنا جنوب الأقصر حملة مكبرة لضبط المخالفين للقانون في مجال الشئون البيئية، تحت إشراف اللواء عصام الحملي مدير أمن الأقصر.

وأسفرت الحملة، التي قادها النقيب طلعت صلاح رئيس وحدة شرطة البيئة، وملازم أول عبد المنصف أبو النجا ضابط بالوحدة، وقوة من شرطة البيئة والمسطحات، بالاشتراك مع إدارة شئون البيئة وحماية النيل والهيئة العامة للثروة السمكية بإسنا، عن ضبط 11 مخالفة متنوعة.

والمخالفات المضبوطة عبارة عن مخالفة ردم جسر نهر النيل ناحية النجوع بحري إسنا بالأتربة، و6 مخالفات بيع عاديات سياحية بدون ترخيص بنهر النيل، وضبط سيارتي كسح تقوم بإلقاء مياه الصرف الصحي بالطريق العام والزراعات وضبط مخزنين بدون ترخيص بناحية قرية الفارسية بهما أسماك الإستاكوزا النيلية، حيث ضبط بداخل كل مخزن حوالي 150 ك من الإستاكوزا النيلية، يجري الإتجار بها دون الحصول على تصريح من الهيئة العامة للثروة السمكية.

حررت المحاضر اللازمة وتم التحفظ على المضبوطات وعرض المتهمين علي النيابة.

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