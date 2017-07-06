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«الهدف الـ680» و«رقم قياسي لباسم».. ملامح مباراة الزمالك والاتحاد

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«الهدف الـ680» و«رقم قياسي لباسم».. ملامح مباراة الزمالك والاتحاد «الهدف الـ680» و«رقم قياسي لباسم».. ملامح مباراة الزمالك والاتحاد

التحرير

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تمكن فريق من تحقيق الفوز على نظيره الاتحاد السكندري، بهدفين مُقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، على ملعب برج العرب، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من الدوري الممتاز. 

ويستعرض «التحرير» في التقرير التالي أبرز ملامح المباراة. 


- الهدف الـ680

مباراة الزمالك والاتحاد (38)

بعد أن تمكن مصطفى فتحي صانع ألعاب الزمالك، من إحراز الهدف الأول في المباراة، رفع رصيد عدد الأهداف التي سجلت في الدوري الممتاز حتى الآن إلى 680 هدفًا خلال 33 جولة. 

- الفوز الـ72

مباراة الزمالك والاتحاد (46)

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يعتبر فوز الزمالك اليوم على الفريق السكندري هو الـ72 خلال مواجهة الفريقين، حيث إن سبق والتقى الفريقان من قبل في 113 لقاء، فاز الفريق الأبيض في 71 مباراة، بينما فاز الاتحاد في 12 أخرى، بينما حسم التعادل بينهما في 30 مباراة، منهم 19 تعادلًأ إيجابيًا، و11 سلبيًا. 

- الاستقبال الـ22

الزمالك والاتحاد

نجح فريق الاتحاد السكندري في تقليص الفارق في الدقيقة الثانية من الوقت الإضافي للمباراة، عن طريق اللاعب محمد مجدي، ليضيف الفريق السكندري الهدف رقم 22 الذي استقبلته شباك الفريق الأيض هذا الموسم.  

- رقم قياسي لباسم

باسم مرسي

استطاع باسم مرسي أن يسجل الهدف الثاني للزمالك، والسابع له خلال مسيرته مع الفريق هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 48 هدفًا بجميع المسابقات، منذ انضمامه للقلعة البيضاء، وبذلك يكون مرسي أكثر لاعبي الدوري تسجيلًا للأهداف حتى الآن. 

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التحرير

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