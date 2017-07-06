التعليم العالي: 76 ألف طالب تقدموا لحجز اختبارات القدرات إلكترونيًا
التعليم العالي: 76 ألف طالب تقدموا لحجز اختبارات القدرات إلكترونيًا
09:55 م الخميس 06 يوليو 2017
سيد عطا رئيس قطاع التعليم
القاهرة- (أ ش أ):
أعلن سيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لحجز اختبارات القدرات إلكترونيا عبر الموقع الرسمى بلغ 76 الف طالب وطالبة منذ انطلاقها وحتى الآن.
وقال عطا- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الخميس- إن موقع التنسيق فتح باب التسجيل لحجز اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة المصرية للمرة الأولى إلكترونيا للتيسير على الطلاب الراغبين في القبول بإحدى الكليات التي يشترط للالتحاق بها اجتيازهم لاختبارات القدرات.
وأشار إلى أن الامتحانات تجرى فى المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى، ولن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصا على الشفافية مع الطلاب.
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