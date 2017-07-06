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أطباء وممرضون بمستشفى دسوق يواجهون نقص الأدوية بتوفيرها على نفقتهم

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مصراوي Masrawy

أطباء وممرضون بمستشفى دسوق يواجهون نقص الأدوية بتوفيرها على نفقتهم

09:32 م الخميس 06 يوليه 2017

أطباء وممرضون بمستشفى دسوق يواجهون نقص الأدوية بتوفيرها على نفقتهم

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهد مستشفى دسوق العام بكفر الشيخ، اليوم الخميس، تجميع أطباء وممرضين لمبالغ مالية، من نفقتهم الخاصة، لتوفير أدوية، ومستلزمات طبية، لمواجهة حالة نقص الأدوية التي تواجه هذا المستشفى، في ظل تردد مئات المرضى على قسم الاستقبال والطوارئ.

وكان الأطباء محمد أبو السعد، مدير عام المستشفى، وهيثم وفا، ومحمد عبادة، وسامي عمار، ومجموعة من الممرضين تضم نبيلة حشاد رئيس تمريض بقسم الاستقبال والطوارئ، ومحمد غانم، وإسلام رضا، وفوزي محمد، ومحمد نادر، قرروا فيما بينهم جمع مبالغ مالية لتوفير أدوية طوارئ متنوعة تساعد في إنقاذ المرضى.

وتضمنت الأدوية والمستلزمات الطبية، التي جرى توفيرها: محاليل طبية، وخيوط جراحة، وأدوية الإنقاذ من الجلطات، والتشنجات، وأدوية أخرى خاصة بالطوارئ.

وحاول مراسل "مصراوي" التحدث مع هؤلاء المتبرعين، لكنهم رفضوا الإدلاء بأحاديث صحفية، قائلين: "الموضوع ليس للشو الإعلامي وإنما من أجل الله تعالى".

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