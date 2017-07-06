البورصة تحقق أرباحًا سوقية 7.4 مليار جنيه خلال الأسبوع

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مدعومة بأرباح جلسة نهاية الأسبوع، حققت البورصة المصرية ارتفاعا متابينا للمؤشرات، وسجل رأس المال السوقي ارتفاعا يصل إلى 700.8 مليار جنيه في مقابل 693.4 الأسبوع الماضي ليصل إجمالي أرباح السوق خلال الأسبوع إلى 7.4 مليار جنيه.

وجاءت نتائج السوق مدفوعة بمشتريات المستثمرين الأجانب، حيث أنهى المؤشر الرئيسي للسوق «EGX30» تعاملات الأسبوع الأول من شهر يوليو على تراجع بنحو 25.93 نقطة، وأغلق في الختام عند مستوى 13369.88 نقطة.

وسجل مؤشر "EGX50" ارتفاع بنحو 18.33 نقطة، ليغلق عند مستوى 2094.58 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70" في أول أسبوع من شهر الصيام 14.4 نقطة ليغلق عند مستوى 663.82 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقا "EGX100" فقد ارتفع بنحو 37.21 نقطة ليغلق عند مستوى 1546.45 نقطة.

وسيطر على تعاملات المستثمرين الأجانب طوال الأسبوع الماضي الاتجاه الشرائي، فيما عدا جلسة الأربعاء، وسجلوا صافي شراء بلغ 201.49 مليون جنيه، بينما سيطر على تعاملات المستثمرين المصريين طوال جلسات الأسبوع الاتجاه البيعي ليسجل صافي بيع بلغ 176.35 مليون جنيه، وتباين أداء المستثمرين العرب ما بين البيع والشراء، ليسجلوا صافي بلغ 29.13 مليون جنيه.