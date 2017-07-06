أخبار عاجلة

القبض على شخصين لتزويرهما عقود بشراء أرض بمساحة 60 فدانا في الأقصر -
الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط توترات حدودية -
العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون -
Media On - خالد طلعت: ريال مدريد استحق اللقب بكل جدارة -
الصحة: إغلاق عيادة خاصة تجرى عملية نقل كلى بمنطقة أبو النمرس -
قائد عسكري إيراني: تعزیز القوة الصاروخیة من أولویات برامج الوزارة -
مقتل 12 من داعش جراء انهيار أحد الأنفاق في قضاء تلعفر بالعراق -
روسيا تدعو كافة الدول لضبط النفس بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية -
نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع السفير السوري التعاون في "الملف الكيميائي" -
اختراع "شمسية" مكيفة لحماية الحجاج من الحر.. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

البورصة تحقق أرباحًا سوقية 7.4 مليار جنيه خلال الأسبوع

Google+ Print
البورصة تحقق أرباحًا سوقية 7.4 مليار جنيه خلال الأسبوع البورصة تحقق أرباحًا سوقية 7.4 مليار جنيه خلال الأسبوع

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

مدعومة بأرباح جلسة نهاية الأسبوع، حققت البورصة المصرية ارتفاعا متابينا للمؤشرات، وسجل رأس المال السوقي ارتفاعا يصل إلى 700.8 مليار جنيه في مقابل 693.4 الأسبوع الماضي ليصل إجمالي أرباح السوق خلال الأسبوع إلى 7.4 مليار جنيه.

وجاءت نتائج السوق مدفوعة بمشتريات المستثمرين الأجانب، حيث أنهى المؤشر الرئيسي للسوق «EGX30» تعاملات الأسبوع الأول من شهر يوليو على تراجع بنحو 25.93 نقطة، وأغلق في الختام عند مستوى 13369.88 نقطة.

وسجل مؤشر "EGX50" ارتفاع بنحو 18.33 نقطة، ليغلق عند مستوى 2094.58 نقطة.

شاهد أيضا

كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70" في أول أسبوع من شهر الصيام 14.4 نقطة ليغلق عند مستوى 663.82 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقا "EGX100" فقد ارتفع بنحو 37.21 نقطة ليغلق عند مستوى 1546.45 نقطة.

وسيطر على تعاملات المستثمرين الأجانب طوال الأسبوع الماضي الاتجاه الشرائي، فيما عدا جلسة الأربعاء، وسجلوا صافي شراء بلغ 201.49 مليون جنيه، بينما سيطر على تعاملات المستثمرين المصريين طوال جلسات الأسبوع الاتجاه البيعي ليسجل صافي بيع بلغ 176.35 مليون جنيه، وتباين أداء المستثمرين العرب ما بين البيع والشراء، ليسجلوا صافي بلغ 29.13 مليون جنيه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
اكتساح مدريدي على قائمة المرشحين لأفضل لاعب في 2017

اكتساح مدريدي على قائمة المرشحين لأفضل لاعب في 2017

زيدان يتصدر مرشحي «الفيفا» لجائزة أفضل مدرب في 2017

زيدان يتصدر مرشحي «الفيفا» لجائزة أفضل مدرب في 2017

إحالة مجموعة «bein sports» إلى المحكمة الاقتصادية

إحالة مجموعة «bein sports» إلى المحكمة الاقتصادية

وزير الرياضة عن إحالة مجلس الأهلي للنيابة: «ليس أسلوبي لمحاربة طاهر»

وزير الرياضة عن إحالة مجلس الأهلي للنيابة: «ليس أسلوبي لمحاربة طاهر»