مقتل رجل أمن في هجوم على دورية شرطة في السعودية

القاهرة – (مصراوي)

أعلنت السلطات السعودية عن مقتل رجل أمن بعد تعرض دورية لاعتداء، اليوم الخميس، بحي المسورة بمحافظة القطيف.

وقال وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن الدورية تعرضت "لاعتداء إرهابي أثناء أداء مهامها لحفظ الأمن بواسطة مقذوف متفجر مما نتج عنه استشهاد العريف عبدالله تريكي التركي".

كما أسفر الهجوم عن إصابة 6 من رجال الأمن تم نقلهم إلى المستشفى. فيما باشرت الجهات الأمنية التحقيق فيما وصفته بالجريمة الإرهابية "التي لا تزال محل المتابعة الأمنية".

وشهدت المملكة محاولة إرهابية نهاية الشهر الماضي، حيث فجر انتحاري نفسه بحي أجياد المصافي بمكة المكرمة، وقالت وزارة الداخلية، إنها أحبطت عملية إرهابية كانت تستهدف المسجد الحرام.

وأسفر ذلك عن إصابة 6 وافدين و5 من رجال الأمن بجانب القبض على 5 من المتهمين. وصرحت وزارة الداخلية أن انتحاريًا فجر نفسه خلال عملية القبض عليه، وكان يستعد لمهاجمة المسجد الحرام.

وأضافت في بيان لها أن الإرهابيين تحركوا "خدمة لمخططات خارجية"، وتابع البيان أن وزارة الداخلية تؤكد "أن هذه الشبكة الإرهابية.. تجاوزوا بما كانوا سيقدمون عليه كل الحرمات باستهدافهم أمن المسجد الحرام أقدس بقاع الله وأطهرها".