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تشييع جثمان رئيس محكمة دمياط في مسقط رأسه بكفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

تشييع جثمان رئيس محكمة دمياط في مسقط رأسه بكفر الشيخ

09:26 م الخميس 06 يوليو 2017

تشييع جثمان رئيس محكمة دمياط في مسقط رأسه بكفر الشيخ

ارشيفية

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شيع أهالي عزبة حميدة وقرية بقلولة، التابعة لمركز الرياض بكفر الشيخ، اليوم الخميس، في جنازة مهيبة جثمان المستشار نصر الدين كمال بسطويسى، رئيس محكمة دمياط، ووالدته، واللذين لقيا مصرعهما إثر حادث سير على الطريق الدولي كفر الشيخ - طنطا.

وأكد الدكتور مصطفى الجميل، مأمور ضبط قضائي بتموين كفر الشيخ، وأحد أصدقاء المستشار الراحل، أن الجنازة تقدمها أسرة الفقيد، وكبار العائلات بمركز الرياض، المقيمون بالقرى المجاورة لقرية بقلولة، وأصدقاء وزملاء الفقيد من رجال القضاء، موضحًا أن الجنازة شهدت بكاءً وحزنًا شديدين من جانب المشاركين فيها.

كان المستشار الراحل، ووالدته "إيمان ع.ح"، 55 عامًا، موظفة بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية، لقيا مصرعهما، اليوم الخميس، إثر تعرضهما لحادث سير، بعد كمين قرية القرضا التابعة لمركز كفر الشيخ، على الطريق الدولي كفر الشيخ - طنطا، أثناء قيادته سيارته، وبها أفراد من الأسرة.

كما أسفر الحادث عن إصابة شقيقته "نهال"، 22 عامًا، اشتباه نزيف بالبطن والصدر، وكدمات، وسحجات، و"أحمد مصطفى سالم"، موظف بمجلس الدولة، اشتباه نزيف بالمخ، وسحجات وكدمات، وجرى نقلهما لمستشفى كفر الشيخ العام، فيما أودعت جثتا المتوفيَين بمشرحة نفس المستشفى.


كان مصدر أمنى بمديرية أمن كفر الشيخ، كشف، في تصريحات خاصة لـ"مصراوى"، عن وقوع حادث تصادم بين السيارة رقم "ل ف أ 6127"، ملاكي قيادة رئيس محكمة دمياط الراحل، ويقيم بمدينة كفر الشيخ، والسيارة رقم "م ن ف 139"، مقطورة محملة بالرمال، قيادة المدعو "عبد الرحمن ا"، 52 سنة، ويقيم بقرية متبول التابعة لمركز كفر الشيخ.

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