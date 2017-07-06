انطلاق مسيرة "مرحبا بكم في الجحيم" المناوئة لقمة العشرين في ألمانيا

هامبورج - (د ب أ)

انطلقت مساء اليوم الخميس في مدينة هامبورج الألمانية مسيرة "مرحبا بكم في الجحيم" المناوئة لقمة العشرين المزمع عقدها غدا الجمعة، ورافقت قوة كبيرة من الشرطة، المسيرة، التي شارك فيها آلاف الأشخاص بعضهم مصنف بأن لديه استعداد للعنف.

ونشرت الشرطة عربات تحمل مدافع المياه حول المتظاهرين الذين توقفت حركتهم مؤقتا.

وقدرت الشرطة عدد الملثمين بـ1000 شخص، ودعت كل المتظاهرين السلميين بالنأي بأنفسهم عن هؤلاء الملثمين، وذكرت الشرطة أن عدد المشاركين في المسيرة ارتفع إلى 12 ألف شخص، وأشارت إلى أنه جرى الرشق ببعض الزجاجات الفارغة.

وكان المتظاهرون تجمعوا منذ الرابعة بعد عصر اليوم في سوق السمك في ميناء هامبورج، ومن المنتظر أن يسير المتظاهرون من هناك نحو 300 متر باتجاه صالات معرض فرانكفورت حيث ستبدأ القمة غدا.

وتتوقع الشرطة مشاركة نحو 10 الاف من اليساريين المتطرفين كما تتوقع أن يصل عدد الأشخاص المشاركين الذين لديهم استعداد للعنف إلى نحو 8000 شخص.