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بالصور| الزمالك يستعد لأهلي طرابلس بالفوز على الاتحاد بثنائية

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بالصور| الزمالك يستعد لأهلي طرابلس بالفوز على الاتحاد بثنائية بالصور| الزمالك يستعد لأهلي طرابلس بالفوز على الاتحاد بثنائية

التحرير

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تمكن فريق من تحقيق الفوز على نظيره الاتحاد السكندري، بهدفين لهدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، على ملعب برج العرب، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من الدوري الممتاز. 

تقدم الزمالك في الدقيقة 69 عن طريق مصطفى فتحي، قبل أن يضيف باسم مرسي الهدف الثاني للفريق الأبيض في الدقيقة 81 من ركلة جزاء، وفي الدقيقة الثانية من الوقت الإضافي للمباراة، نجح فريق الاتحاد في تقليص الفارق عن طريق محمد مجدي. 

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وبتلك النتيجة يرفع الزمالك رصيده إلى النقطة 65 ليحافظ في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الفريق الكندري عند النقطة 44 في المركز الثامن بجدول المسابقة. 

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التحرير

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