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مؤمن سليمان لـ«التحرير»: قرار الفيفا هو «قبلة الحياة» لسموحة

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مؤمن سليمان لـ«التحرير»: قرار الفيفا هو «قبلة الحياة» لسموحة مؤمن سليمان لـ«التحرير»: قرار الفيفا هو «قبلة الحياة» لسموحة

التحرير

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قال مؤمن سليمان، المدير الفني لنادي سموحة، أن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» هو بمثابة قبلة الحياة للفريق السكندري، وأن مجموعة كأس الكنفدرالية ستتغير 360 درجة بعد قرار تجميد النشاط الكروي بالسودان.

وأضاف سليمان في تصريحات خاصة لـ«التحرير» أن قرار الفيفا سيغير مسار المجموعة مؤكدًا أن مباراة ريكياتيفو الأنجولي بالجولة الأخيرة من دور المجموعات بالبطولة أصبحت مباراة حاسمة.

وأكد المدير الفني للنادي السكندري أن سموحة يكفيه الفوز أو التعادل مع نادي ريكياتيفو بينما الفريق الأنجولي يحتاج للمكسب لا غير.

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ويحتل سموحة المركز الثاني برصيد أربعة نقاط وذلك بعد حذف نتائجه مع هلال الأبيض بينما يحتل ريكاتيفو الأنجولي، المركز الثالث والأخير برصيد ثلاثة نقاط.

ويحل نادي سموحة ضيفًا على ريكيتايفو الأنجولي، يوم الأحد المُقبل في الثالثة عصرًا، بالجولة السادسة والأخيرة، بدور المجموعات بكأس الكنفدرالية.

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التحرير

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