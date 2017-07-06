محافظ الجيزة يأمر بسحب رخص 5 سيارات أجرة لمخالفة قواعد المرور
محافظ الجيزة يأمر بسحب رخص 5 سيارات أجرة لمخالفة قواعد المرور
09:03 م الخميس 06 يوليه 2017
الجيزة- (أ ش أ):
استوقف محافظ الجيزة محمد كمال الدالي، سيارات النقل الجماعي والسرفيس بمنطقة كورنيش الوراق، خلال جولة قام بها اليوم على مواقف النقل الجماعي، وقام بسحب رخص 5 سيارات أجرة لمخالفات مرورية بخط الوراق - المناشى.
والتقى المحافظ بعض المواطنين وقام بسؤالهم عن الأجرة التى طلبها السائق منهم وأبرز المشكلات التى تواجهم. وقد اشتكى بعض المواطنين من عدم التزام بعض مستودعات البوتاجاز بالأسعار المحددة لاسطوانات البوتاجاز.
وناشد المحافظ، المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مستودع مخالف، مؤكدا أنه سيتم مراقبة المستودعات التي تم الإبلاغ عنها لتوقيع الجزاء الرادع عليها.
وأعطى المحافظ رقم موبايله الشخصى للمواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات إضافة إلى أرقام غرفة عمليات المحافظة لتلقى شكاوى السرفيس والنقل والمستودعات، وهى (35869371 – 35869193).
هذا المحتوى من
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
محافظ الجيزة: لجان لمراقبة الأسعار ومواقف النقل ومستودعات الأنابيب
-
بالصور-محافظ الجيزة: تعليق لافتات بجميع المواقف بالتعريفة الجديدة
-
محافظ الجيزة يحدد اشتراطات البناء في منطقة أرض اللواء (تعرف عليها)
-
"الجيزة" تعلن التعريفة الجديدة للسرفيس والنقل الجماعي بعد زيادة أسعار
إعلان
إعلان