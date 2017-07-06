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«فيفا» يجمد نشاط الاتحاد السوداني

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«فيفا» يجمد نشاط الاتحاد السوداني «فيفا» يجمد نشاط الاتحاد السوداني

التحرير

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جمد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، نشاط الاتحاد السوداني للعبة ومنع أنديته من المشاركة في بطولتي دوري أبطال افريقيا وكأس الكونفيدرالية، وهذا بعد التدخل الحكومي في عمل الاتحاد السوداني.

وأمهل فيفا السلطات السودانية مهلة لإخلاء مقر اتحاد كرة القدم، الذى تسيطر عليه مجموعة أعلنت نفسها فائزة فى انتخابات أجريت موخرا ولم يعترف بها فيفا.

يذكر أن فيفا اعترف بأحقية مجموعة معتصم جعفر، فى إدارة النشاط الكروي بالبلاد، وهو ما أحدث أزمة مع مجموعة عبد الرحمن سر الختم.

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وسيطر عبد الرحمن سر الختم لواء متقاعد فى الجيش على مبنى الاتحاد السوداني عن طريق قوات الأمن بحكم قضائى، لتعتبر فيفا ما حدث تدخلا حكوميا وتُوقف النشاط.

ووقف نشاط السوداني في تصفيات مونديال روسيا، وكأس الأمم الإفريقية، وكذلك ناديي المريخ والهلال المشاركان في دوري الأبطال، وفريق هلال الأبيض المشارك في بطولة الكونفيدرالية.

خطاب الفيفا

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التحرير

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