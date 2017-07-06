2.1 مليار جنيه إيرادات «القلعة» خلال الربع الأول من 2017

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أعلنت اليوم شركة القلعة المتخصصة في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية عن النتائج المالية المجمعة للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2017، حيث بلغت الإيرادات 2.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2017، بزيادة سنوية قدرها 22%.

وتكبدت الشركة صافي خسائر بقيمة 383.5 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2017، منها خسائر العمليات غير المستمرة بقيمة 225.6 مليون جنيه من شركة أفريكا ريل وايز ومشروع ديزاينبوليس مول. وفي حالة استبعاد خسائر العمليات غير المستمرة كانت القوائم المالية لشركة القلعة ستشهد تحسنًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2017.

وقالت الشركة إن نمو الإيرادات يعكس المردود الإيجابي لخطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة المصرية، والتي تبلورت محاورها الرئيسية في تخفيض دعم الطاقة وتحرير قيمة الجنيه مقابل سلة العملات الأجنبية، وهو ما انعكس بصورة إيجابية على أداء الاستثمارات الرئيسية التابعة للقلعة.

وقد شهدت إيرادات شركة طاقة عربية نموًا سنويًا بمعدل 42% خلال الربع الأول في ضوء زيادة أسعار الوقود ونمو الهامش الذي تتقاضاه الشركة عن مبيعات المنتجات البترولية من خلال قطاع التسويق.

وفي هذا السياق أوضح أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة أن الشركة نجحت في الاستفادة من التحولات الجذرية التي طرأت مؤخرًا على المشهد الاقتصادي في مصر بفضل المقومات التنافسية الجذابة التي تنفرد بها محفظة الاستثمارات التابعة، وخاصة المشروعات الصناعية واستثمارات الطاقة والتعدين التي تتميز بقدرتها على تلبية الطلب المتزايد وتوفير البدائل العملية للاستيراد، وهو ما انعكس مردوده المباشر في نمو إيرادات القلعة بمعدل سنوي 22% خلال الربع الأول من عام 2017.

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وأضاف هيكل أن تنوع محفظة الاستثمارات التابعة عزز من قدرة القلعة على توظيف تحولات المشهد الاقتصادي والاستفادة من الإصلاحات التي تتبناها الحكومة المصرية في الوقت الحالي، بما في ذلك تحرير أسعار الطاقة تدريجيًا.

وبلغت خسائر العمليات غير المستمرة 225.6 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2017 مقابل 95.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2016. وترجع الزيادة الملحوظة بخسائر العمليات غير المستمرة إلى شركة أفريكا ريل وايز (209.5 مليون جنيه)، بالإضافة إلى مشروع ديزاينبوليس مول (16 مليون جنيه).

وعلى هذه الخلفية سجلت النتائج المالية المجمعة لشركة القلعة صافي خسائر بقيمة 383.5 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2017، مقابل 281.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2016.

ومن جانبه قال هشام الخازندار الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة، إن الإدارة أحرزت تقدمًا ملحوظًا في تطوير نموذج الأعمال على مستوى القلعة وشركاتها التابعة، ويشمل ذلك خطة إعادة الهيكلة الجاري تطبيقها حاليًا بشركة مزارع دينا في قطاع الأغذية والإنتاج الزراعي، حيث أثمرت إعادة الهيكلة الإدارية والتنظيمية عن تحسن مؤشرات الكفاءة التشغيلية وهو ما انعكس على تحسن النتائج المالية لشركة مزارع دينا.

وأضاف الخازندار أن الإدارة تتطلع خلال المرحلة القادمة إلى دعم وتنمية أعمال الشركات التابعة الرئيسية من أجل تعظيم المردود الاستثماري في إطار الأوضاع الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أن التحولات الجذرية التي طرأت على المشهد الاقتصادي خلال الآونة الأخيرة سوف تصبّ في صالح الاستثمارات التابعة الرئيسية، ومن المتوقع الوصول إلى معدلات الربحية المستهدفة بحلول عام 2018.