وزير الخارجية: هل قادة قطر منتخَبون؟

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن قطر لم تجرِ انتخابات على مدار تاريخها، متسائلا: "هل قادة قطر منتخبون؟ وهل يتم تنصيب أى مسئول عن طريق الانتخابات فى قطر كما هو الحال فى مصر وبلدان أخرى؟".

وأضاف "شكرى"، فى حوار مع شبكة "CNN" الأمريكية الإخبارية، "يجب أن نكون واقعيين عندما نتناول مسألة مثل الانتخابات وغيرها فى قطر؛ حتى لا يتم خلق حالة زائفة بالوضع الراهن".

شاهد أيضا

وتابع: "قناة الجزيرة ومنافذ الإعلام القطرى لا تسترشد بالمبادئ الإخلاقية التى يجب أن تطبق"، مكملًا: "لا يجب أن يكون هناك أى تسامح حول نشر خطاب الكراهية والتحريض على إسقاط الدول، وأن لا يسمح بإثارة الشفقة والتعاطف تجاه الإرهابيين".

واستطرد شكرى: "إذا أردنا حقًا القضاء على الإرهاب، فينبغى أن نبدأ أولًا بالإيدولوجيا المدعمة للإرهاب، وكلنا نعلم كيف تمجد قناة الجزيرة الأنشطة الإرهابية".