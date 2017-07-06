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وزير الخارجية: هل قادة قطر منتخَبون؟

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وزير الخارجية: هل قادة قطر منتخَبون؟ وزير الخارجية: هل قادة قطر منتخَبون؟

التحرير

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قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن قطر لم تجرِ انتخابات على مدار تاريخها، متسائلا: "هل قادة قطر منتخبون؟ وهل يتم تنصيب أى مسئول عن طريق الانتخابات فى قطر كما هو الحال فى وبلدان أخرى؟".

وأضاف "شكرى"، فى حوار مع "CNN" الأمريكية ، "يجب أن نكون واقعيين عندما نتناول مسألة مثل الانتخابات وغيرها فى قطر؛ حتى لا يتم خلق حالة زائفة بالوضع الراهن".

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وتابع: "قناة الجزيرة ومنافذ الإعلام القطرى لا تسترشد بالمبادئ الإخلاقية التى يجب أن تطبق"، مكملًا: "لا يجب أن يكون هناك أى تسامح حول نشر خطاب الكراهية والتحريض على إسقاط الدول، وأن لا يسمح بإثارة الشفقة والتعاطف تجاه الإرهابيين".

واستطرد شكرى: "إذا أردنا حقًا القضاء على الإرهاب، فينبغى أن نبدأ أولًا بالإيدولوجيا المدعمة للإرهاب، وكلنا نعلم كيف تمجد قناة الجزيرة الأنشطة الإرهابية".

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التحرير

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