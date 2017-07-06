أخبار عاجلة

القبض على شخصين لتزويرهما عقود بشراء أرض بمساحة 60 فدانا في الأقصر -
الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط توترات حدودية -
العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون -
Media On - خالد طلعت: ريال مدريد استحق اللقب بكل جدارة -
الصحة: إغلاق عيادة خاصة تجرى عملية نقل كلى بمنطقة أبو النمرس -
قائد عسكري إيراني: تعزیز القوة الصاروخیة من أولویات برامج الوزارة -
مقتل 12 من داعش جراء انهيار أحد الأنفاق في قضاء تلعفر بالعراق -
روسيا تدعو كافة الدول لضبط النفس بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية -
نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع السفير السوري التعاون في "الملف الكيميائي" -
اختراع "شمسية" مكيفة لحماية الحجاج من الحر.. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

أسباب تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

Google+ Print
أسباب تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة على الإيداع والإقراض أسباب تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، مساء اليوم الخميس، تثبيت الفائدة على الإيداع والإقراض.

وكان البنك المركزى قد رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض فى مايو الماضى بمقدار 200 نقطة أساس من 14.75% لـ16.75% ومن 15.75% لـ17.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم من 15.25% لـ17.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى من 15.25% لـ17.25%.

وقال الدكتور أحمد أدم الخبير المصرفي، فى تصريحات لـ"التحرير"، إن هناك اتجاها قويا بالإبقاء على سعر الفائدة كما هو دون أى تغيير، مشيرًا إلى أن قرار رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير لم يؤتِ ثماره بخفض معدلات التضخم والسيطرة على ارتفاع الأسعار.

شاهد أيضا

وقال البنك المركزي إن هذا القرار جاء لخفض معدلات التضخم الحالية، مؤكداً وقتها أن نسبة التضخم المستهدفة قد تزيد أو تقل عن نحو 3%، وسيتم الوصول إليها خلال الربع الأخير من العام المقبل 2018.

بينما استبعد الدكتور هشام إبراهيم الخبير المصرفي، قيام المركزي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى خلال وقت قصير، مشيرًا إلى أن البنك سيضطر للابقاء عليها، ولكن بشرط زيادة مدة الأوعية الادخارية المطروحة لتصل إلى 3 سنوات، بدلًا من 18 شهرًا فقط، وذلك بهدف جذب المزيد من السيولة المحلية للجهاز المصرفي.

وكان استطلاع رأي لرويترز، قد أكد أن البنك المركزي المصري سيُبقى على أسعار الفائدة الأساسية دون أى تغيير خلال يوليو الجاري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

زيادة أسعار الحديد بالمصانع.. وسعر الطن يقترب من 12 ألف جنيه

زيادة أسعار الحديد بالمصانع.. وسعر الطن يقترب من 12 ألف جنيه

توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية

توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 720 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 720 جنيها للجرام