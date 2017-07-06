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رئيس الأركان السوري يتفقد مواقع القوات الحكومية في ريف الرقة الغربي

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مصراوي Masrawy

رئيس الأركان السوري يتفقد مواقع القوات الحكومية في ريف الرقة الغربي

08:26 م الخميس 06 يوليو 2017

رئيس الأركان السوري يتفقد مواقع القوات الحكومية في ريف الرقة الغربي

رئيس أركان الجيش السوري العماد علي أيوب

دمشق - (د ب أ)

تفقد رئيس أركان الجيش السوري العماد علي أيوب مواقع القوات الحكومية في ريف الرقة الغربي في أول زيارة لمسؤول عسكري رفيع إلى أراضي الرقة معقل تنظيم داعش المتطرف منذ أكثر من 4 سنوات.

وذكر بيان صدر عن قيادة الجيش السوري مساء اليوم الخميس، حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه، أن رئيس الأركان "قام بناء على توجيه من قائد الجيش الرئيس بشار الأسد بجولة ميدانية تفقد فيها الوحدات العاملة في أرياف حلب الشرقي والرقة الغربي وحماة الشرقي، واطلع على مسرح العمليات القتالية في البادية وحجم النجاحات التي أنجزتها القوات في مواجهة تنظيم داعش".

وذكر البيان أن الجولة "شملت حقل الثورة النفطي ومحطة ضخ مياه البابيري" بريف حلب الشرقي التي سيطرت عليها القوات الحكومية في وقت سابق من الشهر الماضي.

ونشرت قيادة الجيش مقطع ظهر فيه العماد أيوب يلتقي عشرات المقاتلين في عدد من المواقع.

ونقل البيان عن رئيس الأركان قوله إن المشروع الإرهابي يتداعى وينهار، وأننا اليوم، ومعنا أصدقاؤنا وحلفاؤنا، مصممون على مواصلة الحرب على الإرهاب، وإعادة الأمن والاستقرار إلى جميع الأراضي السورية.

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