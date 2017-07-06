عدد طالبي اللجوء في إيطاليا يتخطى 73 ألف شخص في 2017

روما - (أ ف ب):

تخطى عدد طالبي اللجوء في إيطاليا 73 ألف شخص منذ بداية 2017، بزيادة نسبتها 46 % مقارنة بالأشهر الستة من العام 2016، بحسب إحصائيات نشرتها الخميس وزارة الداخلية الإيطالية.

وفي حين لم يتجاوز عدد طالبي اللجوء خلال ربع قرن الأربعين ألفًا، فقد سجل 63500 طلب عام 2014 وارتفع العدد إلى 84 ألفًا عام 2015 و123 ألفًا عام 2016 بينهم خمسون ألفا بين يناير ويونيو.

واقترن ازدياد عدد طالبي اللجوء بارتفاع عدد المهاجرين الواصلين إلى السواحل الإيطالية، حيث كانت الأعداد 170 ألفًا عام 2014 و153 ألفًا عام 2015 و181 ألفًا عام 2016 و85 ألفًا منذ بداية 2017، لكن ليس بشكل تلقائي.

وبعض طالبي اللجوء على غرار الباكستانيين والروس لم يصلوا إلى إيطاليا عبر البحر كما أن الكثير ممن وصلوا بواسطة السفن يسعون لمواصلة طريقهم إلى شمال أوروبا.

لكن غلق الحدود الفرنسية والسويسرية والنمسوية منذ نهاية 2015، أدى إلى بقاء أعداد متزايدة من المهاجرين في إيطاليا ما دفعهم إلى تقديم طلبات لجوء.

ويشكل عدد من مواطني الدول الفرنكفونية الأربع العدد الأكبر في طلبات اللجوء وهي غينيا وساحل العاج ومالي والسنغال أي 57 % من 48 ألفًا وصلوا من هذه الدول عام 2016 و76 % من 25 ألفًا وصلوا في النصف الأول من 2017.

لكن هؤلاء لا يتخلون عن محاولة الوصول إلى دولة أوروبية أخرى للالتحاق بأقاربهم.

ووصل أربعة آلاف سوداني هذا العام إلى إيطاليا، لكن بضع عشرات منهم فقط قدموا طلبات لجوء.

ورغم أن عشرات آلاف الملفات ما تزال تنتظر قرار لجنة اللجوء، فإن التوجه مستقر نسبيًا داخل هذه الهيئة منذ 2015 حيث يتم رفض 60 % من الطلبات في حين يحصل 5 إلى 8 % على حق اللجوء و12 إلى 15 % على حماية إضافية و20 % على إقامة لدواع إنسانية.