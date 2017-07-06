يوفنتوس ينضم إلى عمالقة أوروبا لضم جوهرة موناكو

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أفادت تقارير صحفية اليوم الخميس، بأن نادي يوفنتوس الإيطالي، انضم إلى سباق التوقيع مع نجم موناكو الفرنسي كيليان مبابي.

ونشرت صحيفة «توتوسبورت» الإيطالية اليوم تقرير، بإن البيانكونيري من بين النخب الأوروبية التي تتابع وضع جوهرة فريق موناكو.

وأوضحت الصحيفة، أن الأندية الأخرى هى ريال مدريد وباريس سان جيرمان وآرسنال وبرشلونة وليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي.

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ونقلت الصحيفة عن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد قوله الأسبوع الماضي : "مبابي إلى مدريد هذا العام؟ لا أعرف، علينا أن نقرر ما إذا كنا سنأخذه ونسمح له باللعب، أو إذا كان من الأفضل له البقاء حيث هو، واكتساب المزيد من الخبرة، زيدان يجب أن يعطيني الضوء الأخضر".

ويتطلع يوفنتوس حاليًا للتعاقد مع مهاجم قادر على اللعب على الجناح الأيسر، و مبابي بالتأكيد قادر على ملء هذا الفراغ.