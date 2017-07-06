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الشرطة الروسية تداهم مقر حملة زعيم المعارضة قبل إطلاق سراحه بيوم

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مصراوي Masrawy

الشرطة الروسية تداهم مقر حملة زعيم المعارضة قبل إطلاق سراحه بيوم

07:46 م الخميس 06 يوليو 2017

الشرطة الروسية تداهم مقر حملة زعيم المعارضة قبل إطلاق سراحه بيوم

زعيم المعارضة الروسية الكسي نافالني

موسكو (د ب أ)
داهمت قوات الشرطة الروسية اليوم الخميس مقر الحملة الانتخابية لزعيم المعارضة الروسية الكسي نافالني، وذلك قبل يوم واحد من إطلاق سراحه من السجن.

وكتب زميل لنافالني على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إنه وضع اختام بالشمع الاحمر على أبواب المقر ، وتواجد عشرة من ضباط الشرطة في المكتب منذ الصباح الباكر، مضيفا أنه تمت مصادرة أجهزة الكمبيوتر وغيرها من المواد الأخرى بالمقر.

وقد اعتقل نافالني في 12 يونيو الماضي وحكم عليه بالحبس لمدة 25 يوما الشهر الماضي بعد ان أدانته محكمة في موسكو بانتهاكه المتكرر للقوانين المتعلقة بتنظيم المظاهرات، وتنظيم مسيرات جماهيرية ضد الرئيس فلاديمير بوتين في جميع انحاء البلاد.

ويعتزم نافالني الترشح ضد بوتين في الانتخابات الرئاسية الروسية المقررة في عام 2018 ، إلا إنه منع من الترشح بسبب صدور حكم ضده مع وقف التنفيذ، حسبما افادت لجنة الانتخابات المركزية الروسية.

ومن المتوقع ان يطلق سراح زعيم المعارضة في منتصف نهار غد الجمعة.

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