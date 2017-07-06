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السيطرة على حريق بشركة الدلتا للأسمدة في طلخا

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مصراوي Masrawy

السيطرة على حريق بشركة الدلتا للأسمدة في طلخا

07:47 م الخميس 06 يوليو 2017

السيطرة على حريق بشركة الدلتا للأسمدة في طلخا

أرشيفية

الدقهلية - رامي القناوي:
نجحت قوات الحماية المدنية بالدقهلية، في السيطرة على حريق شب داخل شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية بمدينة طلخا، بعد تسرب زيتي بأحد الضواغط بمحطة إنتاج الأمونيا.

كان اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من بعض عمال مصنع سماد طلخا بنشوب حريق داخل المصنع.

انتقلت قوات الحماية المدنية بـ4 سيارات إطفاء بقيادة المقدم أحمد عوض، رئيس قسم الإطفاء، إلى مكان البلاغ وجرت السيطرة على الحريق بالكامل قبل امتداده لباقي الوحدات.

ودلت التحريات أنَّ الحريق شب في الضاغط الرئيسي للمصنع، نتيجة تسريب زيت منه على خط البخار، وتسبب الحريق في احتراق العوازل والكابلات وتوقف إنتاج الأمونيا بالمصنع.

من جهته، أكد المهندس نبيل مكاوي، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للأسمدة، أن الحريق محدود داخل خط بخار ساخن نتيجة تسرب زيتي وتوقف الخط لحين إجراء فحص من قبل المهندسين والفنيين بالشركة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة، أن باقي وحدات المصنع تعمل بكامل طاقتها ولا يوجد أي تأثر على معدلات ضخ الإنتاج للسوق المحلية.

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