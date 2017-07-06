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محافظ سوهاج: طرح 100 فدان لإقامة مزارع سمكية

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محافظ سوهاج: طرح 100 فدان لإقامة مزارع سمكية محافظ سوهاج: طرح 100 فدان لإقامة مزارع سمكية

التحرير

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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن أنه سيتم قريبا طرح مساحة 100 فدان بغرب جرجا لشباب المحافظة، وتخصيصها لإقامة مزارع سمكية، وذلك في إطار خطة المحافظة لتوفير الأسماك بأسعار مناسبة للمواطنين في سوهاج والمحافظات المجاورة، بالإضافة إلى توفير فرص العمل للشباب.

أضاف عبد المنعم، في بيان له، اليوم الخميس، أنه جار إعداد الدراسات العلمية والفنية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وجامعة سوهاج، على أن يتم إنشاء تلك المزارع السمكية طبقا للمواصفات العالمية، وأن تضم سلالات عالية القيمة الغذائية، وطرحها للشباب والخريجين.

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وأشار إلى أن المزارع السمكية بغرب جرجا تتميز بقربها من المنطقة الصناعية، ما يساعد على إقامة صناعات جديدة لخدمة المزارع والإنتاج السمكي، خاصة ثلاجات التبريد والأعلاف، التي تحتاج إليها الأسماك، ما يزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

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التحرير

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