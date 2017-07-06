وزير الخارجية: سنتخذ خطوات جادة تجاه قطر لتغيير ممارساتها

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قال وزير الخارجية سامح شكري، إن الرباعي العربي (مصر والسعودية والبحرين والإمارات)، الذي يواجه دعم قطر للإرهاب، سيتخذ خطوات جادة تجاه قطر حتى تغير ممارساتها في احتواء الإرهاب وتمويله وتسليحه؛ بما يتوافق مع التحالف الدولى لمكافحة الإرهاب.

وأضاف "شكري" في حوار مع شبكة "CNN" أن أي شكل من أشكال احتضان الإرهاب يُعد تهديدا مباشرًا للأمن القومى المصرى، وعلى قطر ألا تتدخل فى السياسات الداخلية للدول.

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وأكد شكري أنه على قطر أن تثبت من خلال تغيير سياساتها والتدابير أنها ستتخلى عن الممارسات المتمثلة في دعم التنظيمات الراديكالية والمتطرفة والإرهابية، بل والتوقف عن التدخل فى الأوضاع الداخلية للدول بالإقليم، متابعًا: "حيث إننا رأينا ضررا تعرضت له الشعوب في كل من ليبيا وسوريا، والعواقب المترتبة عن التدخلات القطرية في شؤون الدول".

وأشار إلى أن الأحداث المأساوية التي طالت كلا من المدنيين المصريين والقوات من الشرطة والجيش جاءت نتيجة دعم النظام القطرى للجماعات الإرهابية.