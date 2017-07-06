سحر نصر للشركات الإسبانية: 600 فرصة استثمارية على خريطة محافظات مصر

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قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن الخريطة الإستثمارية الجديدة ستتيح أكثر من 600 فرصة استثمارية فى مختلف محافظات مصر، مؤكدة أن مصر تعد من أعلى دول العالم تحقيقًا للعائد على الاستثمار، وتتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية خاصة أن حجم السوق كبير وواعد، بالاضافة إلى أن مصر تعد بوابة لسوق إقليمي ضخم في العالم العربي والقارة الإفريقية.

وأضافت الوزيرة خلال لقائها بعدد من كبريات الشركات الاسبانية، فى مقر غرف التجارة والصناعة بمدينة برشلونة، أن الحكومة المصرية مستمرة في تحقيق الإصلاحات لزيادة النمو وتحسين بيئة الاستثمار، لتكون جاذبًا أكثر للمستثمرين.

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وأشارت إلى أهم مؤشرات تحسن الاقتصاد المصري، حيث بلغ معدل النمو 4.3٪ خلال السنة المالية 2015- 2016 ونستهدف حوالي 7٪ بحلول 2018- 2019، كما تم إصدار قانون الاستثمار الجديد والذى يشمل، المزيد من الحوافز لتنمية ودعم الاستثمار المحلى والأجنبي، والتوسع في ضمانات الاستثمار، فى اطار حرص مصر على تعظيم دور القطاع الخاص، بما يسهم في إحداث تنمية شاملة.