مبادرة التحول الرقمي للحكومة تستهدف تشغيل 25 ألف شاب خلال 18 شهرًا

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كشف الدكتور أشرف عطية رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أوميجا سوفت للمشروعات، عن مبادرة التحول الرقمي لميكنة كافة الخدمات الحكومية بمختلف المحافظات، والتي تهدف إلى القضاء على الفساد بالفصل التام بين الموظف والمواطن وتساهم في تعظيم ومضاعفة إيرادات الدولة، كما سيتم تشغيل 25 ألف شاب على مستوى الجمهورية والتنفيذ سيكون خلال 18 شهرا فقط من بداية انطلاق هذا المشروع القومي.

وأوضح عطية خلال مؤتمر صحفي اليوم أن شركته ستقدم حلولا متكاملة للمحليات والتي تم تنفيذها تطبيقها، وقال: "التعاون مع وزارة التنمية المحلية سوف يساهم في تنفيذ الارتقاء بالقرى والأحياء والمدن والمراكز والمحافظات المصرية، كما نسعى لرفع الكفاءة التشغيلية لجهات الدولة وشفافية التعاملات بهدف بناء الثقة بين المواطن والحكومة وصولاً إلى رضاء المواطن عن تقديم الخدمات الحكومية في وقت قياسي".

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وكشف عطية، خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة اليوم الخميس بالقاهرة، عن انتهاء أوميجا سوفت للمشروعات من تنفيذ نظام الموارد البشرية HR بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بنجاح كبير، موضحاً أن الشركة تكفلت بتكلفة المشروع التي بلغت 1.5 مليون جنيه، موضحا أنه تم إنجاز المشروع خلال وقت قياسي تحت إشراف الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري.

وأشار عطية إلى أن شركة أوميجا سوفت قامت بتشغيل نظام الاتصالات الإدارية ببعض المستشفيات العسكرية بالمملكة العربية السعودية، والشركة تقوم حاليا بتنفيذ العديد من المشاريع الكبرى ببعض الدول العربية، وتساهم الشركة في تشغيل الشباب لمواجهة مشكلة البطالة، موضحا أن الشركة تسعى جاهدة لتشغيل وتنفيذ حلولها داخل وخارج مصر في جميع القطاعات الحكومية لتحقيق الحكومة الذكية في وقت قياسي بمعايير عالمية.