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طرح 13.25 مليار جنيه أذون خزانة بعائد 21.1%

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طرح 13.25 مليار جنيه أذون خزانة بعائد 21.1% طرح 13.25 مليار جنيه أذون خزانة بعائد 21.1%

التحرير

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أعلنت وزارة المالية اليوم -الخميس-، نتائج طرح أذون خزانة بقيمة 13.25 مليار جنيه، وشمل الطرح خلال الجلسة أذون خزانة بقيمة 6.5 مليار جنيه، لأجل 182 يومًا، بمتوسط عائد بلغ نحو21.1%، وتم تغطيته بنحو1.7 مرة، كما تم طرح أذون خزانة بقيمة6.750 مليار جنيه، لأجل 364 يومًا، بمتوسط عائد بلغ نحو 20.9%، وتم تغطيته بنحو 2.5 مرة.

وكان قد ارتفع متوسط العائد على أذون الخزانة بنسبة بلغت نحو20.45% خلال تعاملات الأسبوع الماضى.

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وتعتزم وزارة المالية طرح أذون خزانة بقيمة 26 مليار جنيه خلال الأسبوع المقبل، لآجال كلًا من 91، 182، 266، و357 يوماً، بالاضافة الى طرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه لاجال كلا من 5 و10 سنوات.

ويتم تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

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التحرير

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