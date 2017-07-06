بريطانيا تبدأ عزل السجناء أصحاب الأفكار المتطرفة

لندن - (دب أ)

بدأت السلطات البريطانية في نقل السجناء الذين لديهم أفكار متطرفة إلى مناطق منفصلة في محاولة لمكافحة التطرف.

وقال وزير السجون سام جيماه في بيان لوزارة العدل اليوم الخميس "إن أكثر المجرمين خطورة وتخريبا يجري فصلهم حاليا عن الذين يسعون للتأثير عليهم وتحويلهم(عن ديانتهم)".

وجرى تدريب أكثر من 4500 من عناصر الشرطة للتعرف على الأفكار المتطرفة والتعامل معها في إطار استراتيجية الحكومة لمعالجة التطرف في السجن.

وترد السلطات بذلك على تقرير يثبت أن المتطرفين الإسلاميين يستهدفون بشكل كبير النزلاء في السجون البريطانية.

كما تحركت دول أخرى لمكافحة التطرف في السجن عن طريق العزل، مثل فرنسا، حيث يعتبر نحو 1500 سجين ممن تم تلقينهم بأفكار متطرفة.

وفي الأسبوع الماضي، جرى نقل عدد غير محدد من السجناء إلى مركز عزل في منشأة( اتش إم بي فرانكلاند)جنوب مدينة نيوكاسل.

وإجمالا، يجري التخطيط لإقامة ثلاثة مراكز عزل تستوعب بصورة إجمالية ما يصل إلى 28 سجينا مجتمعين.

وفى الشهر الماضى تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بإصلاح استراتيجية مكافحة الارهاب فى البلاد عقب الهجوم الارهابى الذى وقع فى لندن، وأسفر عن مقتل سبعة وإصابة 48 اخرين.

وشهدت بريطانيا سلسلة من الأعمال الإرهابية مؤخرا بما فيها هجوم على حفلة موسيقية في مانشستر فى مايو الماضي، أسفر عن مقتل 22 شخصا من بينهم أطفال ومراهقون.