أخبار عاجلة

القبض على شخصين لتزويرهما عقود بشراء أرض بمساحة 60 فدانا في الأقصر -
الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط توترات حدودية -
العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون -
Media On - خالد طلعت: ريال مدريد استحق اللقب بكل جدارة -
الصحة: إغلاق عيادة خاصة تجرى عملية نقل كلى بمنطقة أبو النمرس -
قائد عسكري إيراني: تعزیز القوة الصاروخیة من أولویات برامج الوزارة -
مقتل 12 من داعش جراء انهيار أحد الأنفاق في قضاء تلعفر بالعراق -
روسيا تدعو كافة الدول لضبط النفس بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية -
نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع السفير السوري التعاون في "الملف الكيميائي" -
اختراع "شمسية" مكيفة لحماية الحجاج من الحر.. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

جورباتشوف: بوتين وترامب بحاجة إلى جدول أعمال واسع

Google+ Print

مصراوي Masrawy

جورباتشوف: بوتين وترامب بحاجة إلى جدول أعمال واسع

07:29 م الخميس 06 يوليو 2017

جورباتشوف: بوتين وترامب بحاجة إلى جدول أعمال واسع

ميخائيل جورباتشوف

القاهرة (مصراوي)

قال الرئيس السابق للاتحاد السوفيتي، ميخائيل جورباتشوف، إن الرئيس الأمريكي دونالد ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بحاجة إلى وضع جدول أعمال واسع النطاق في اجتماعهم المقرر يوم غد الجمعة على هامش اجتماعات قمة مجموعة العشرين (جي-20) في ألمانيا.

وأضاف غورباتشوف في تصريحات نقلتها وكالة ريا-نوفوستي الروسية الخميس إن الاجتماع بين بوتين وترامب في مدينة هامبورج الألمانية يجب أن يحاكي قمة ريكيافيك في 1986 بين جورباتشوف والرئيس الأمريكي حينها رونالد ريجان والتي حققت تقدما جوهريا في مسار العلاقات الأمريكية-السوفيتية.

وقال غورباتشوف في التصريحات التي نقلتها أيضا وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، "قبل أي شيء، من الجيد أن يعقد هذا اللقاء في نهاية المطاف، لكن من المؤسف أن يجري ذلك الآن فقط... وإلى الآن بلدينا ليس لديهما جدول أعمال بناء، استغرق الامر الكثير من الوقت حتى يحدث ذلك."

وقال أيضا "نحتاج الآن إلى دفعة من الزعيمين، كما جرى في ريكيافيك في 1986. علينا طرح كل شيء على طاولة المفاوضات وتأسيس آلية للتفاعل، لا لعناصر منفردة، لكن الأكثر أهمية لجميع المشاكل."

ومن المقرر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين الجمعة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • جورباتشوف يطالب بوتين وترامب بإنقاذ نظام الحد من الأسلحة النووية

    جورباتشوف يطالب بوتين وترامب بإنقاذ نظام الحد من الأسلحة النووية

    أخبار
  • ترامب: سلوك روسيا

    ترامب: سلوك روسيا "مزعزع للاستقرار"

    أخبار

  • "مرحبا بكم في الجحيم" .. مظاهرة في المانيا مناهضة لقمة العشرين

    أخبار
  • مسودة البيان الختامي لقمة العشرين تتضمن إشارة بشأن

    مسودة البيان الختامي لقمة العشرين تتضمن إشارة بشأن "تنفيذ عاجل" لاتفاقية

    أخبار

إعلان

790edcc909.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا

8 الصبح - موقف ترامب من العنف فى شارلوتسفيل يثير غضب الجمهوريين .. وتعليق أوباما ؟؟

8 الصبح - موقف ترامب من العنف فى شارلوتسفيل يثير غضب الجمهوريين .. وتعليق أوباما ؟؟

ألمانيا: عدم إدانة ترامب للنازيين الجدد "خطأ جسيم"

ألمانيا: عدم إدانة ترامب للنازيين الجدد "خطأ جسيم"

ترامب يسرح مجموعتين للاستشارات التجارية

ترامب يسرح مجموعتين للاستشارات التجارية