جورباتشوف: بوتين وترامب بحاجة إلى جدول أعمال واسع

القاهرة (مصراوي)

قال الرئيس السابق للاتحاد السوفيتي، ميخائيل جورباتشوف، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بحاجة إلى وضع جدول أعمال واسع النطاق في اجتماعهم المقرر يوم غد الجمعة على هامش اجتماعات قمة مجموعة العشرين (جي-20) في ألمانيا.

وأضاف غورباتشوف في تصريحات نقلتها وكالة ريا-نوفوستي الروسية الخميس إن الاجتماع بين بوتين وترامب في مدينة هامبورج الألمانية يجب أن يحاكي قمة ريكيافيك في 1986 بين جورباتشوف والرئيس الأمريكي حينها رونالد ريجان والتي حققت تقدما جوهريا في مسار العلاقات الأمريكية-السوفيتية.

وقال غورباتشوف في التصريحات التي نقلتها أيضا وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، "قبل أي شيء، من الجيد أن يعقد هذا اللقاء في نهاية المطاف، لكن من المؤسف أن يجري ذلك الآن فقط... وإلى الآن بلدينا ليس لديهما جدول أعمال بناء، استغرق الامر الكثير من الوقت حتى يحدث ذلك."

وقال أيضا "نحتاج الآن إلى دفعة من الزعيمين، كما جرى في ريكيافيك في 1986. علينا طرح كل شيء على طاولة المفاوضات وتأسيس آلية للتفاعل، لا لعناصر منفردة، لكن الأكثر أهمية لجميع المشاكل."

ومن المقرر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين الجمعة.