ضبط "حوت أراضي" استولى على 7,5 فدان بشبرا الخيمة

القليوبية - أسامة علاء الدين:

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، بالتعاون مع حي شرق شبرا الخيمة، من ضبط أحد حيتان الأراضي استولى على 7,5 فدان من أراضي الأوقاف، خلف قسم ثان شبرا الخيمة مباشرة، حيث أشاع منذ فترة بين المواطنين ملكيته للأرض، وبدأ في تقسيمها وبيعها لبعض المواطنين، مدعيًا ملكيتها بأرواق غير سليمة.

وتلقى اللواء أنور سعيد مدير أمن القليوبية، إخطارًا من الدكتورة عزيزة السيد رئيس حي شرق شبرا الخيمة، باستيلاء أحد حيتان الأراضي على 7,5 فدان من أراضي الأوقاف خلف قسم ثان شبرا الخيمة مباشرة.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير محضر إثبات حالة بالواقعة، والتحفظ على كافة المستندات المضروبة، بعد محاولة المعتدي تحريض المواطنين بعدم تقنين أوضاعهم المخالفة مع الدولة، وفقًا للقرار الأخير، وأصر على ادعاء ملكيته للأرض المعتدى عليها.

وفوجئ الأهالي بفشل المعتدي في تقديم الأوراق والمستندات الرسمية أمام الأجهزة المعنية، التي تثبت ملكيته للأرض.