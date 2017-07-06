أخبار عاجلة

القبض على شخصين لتزويرهما عقود بشراء أرض بمساحة 60 فدانا في الأقصر -
الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط توترات حدودية -
العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون -
Media On - خالد طلعت: ريال مدريد استحق اللقب بكل جدارة -
الصحة: إغلاق عيادة خاصة تجرى عملية نقل كلى بمنطقة أبو النمرس -
قائد عسكري إيراني: تعزیز القوة الصاروخیة من أولویات برامج الوزارة -
مقتل 12 من داعش جراء انهيار أحد الأنفاق في قضاء تلعفر بالعراق -
روسيا تدعو كافة الدول لضبط النفس بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية -
نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع السفير السوري التعاون في "الملف الكيميائي" -
اختراع "شمسية" مكيفة لحماية الحجاج من الحر.. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

ضبط "حوت أراضي" استولى على 7,5 فدان بشبرا الخيمة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط "حوت أراضي" استولى على 7,5 فدان بشبرا الخيمة

06:59 م الخميس 06 يوليه 2017

القليوبية - أسامة علاء الدين:

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، بالتعاون مع حي شرق شبرا الخيمة، من ضبط أحد حيتان الأراضي استولى على 7,5 فدان من أراضي الأوقاف، خلف قسم ثان شبرا الخيمة مباشرة، حيث أشاع منذ فترة بين المواطنين ملكيته للأرض، وبدأ في تقسيمها وبيعها لبعض المواطنين، مدعيًا ملكيتها بأرواق غير سليمة.

وتلقى اللواء أنور سعيد مدير أمن القليوبية، إخطارًا من الدكتورة عزيزة السيد رئيس حي شرق شبرا الخيمة، باستيلاء أحد حيتان الأراضي على 7,5 فدان من أراضي الأوقاف خلف قسم ثان شبرا الخيمة مباشرة.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير محضر إثبات حالة بالواقعة، والتحفظ على كافة المستندات المضروبة، بعد محاولة المعتدي تحريض المواطنين بعدم تقنين أوضاعهم المخالفة مع الدولة، وفقًا للقرار الأخير، وأصر على ادعاء ملكيته للأرض المعتدى عليها.

وفوجئ الأهالي بفشل المعتدي في تقديم الأوراق والمستندات الرسمية أمام الأجهزة المعنية، التي تثبت ملكيته للأرض.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • القبض على

    القبض على "ديلر" شبرا الخيمة أثناء اختبائه داخل فندق بـ"كلوت بيك"

    أخبار
  • إزالة 122 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

    إزالة 122 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

    أخبار
  • تجديد حبس ضابط متهم في قضية سلاح الوراق 45 يومًا على ذمة التحقيقات

    تجديد حبس ضابط متهم في قضية سلاح الوراق 45 يومًا على ذمة التحقيقات

    أخبار
  • ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات وتزوير عقود بيع أراضي ملك الدولة

    ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات وتزوير عقود بيع أراضي ملك الدولة

    أخبار

إعلان

eeddd0e775.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
القبض على شخصين لتزويرهما عقود بشراء أرض بمساحة 60 فدانا في الأقصر

القبض على شخصين لتزويرهما عقود بشراء أرض بمساحة 60 فدانا في الأقصر

الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط توترات حدودية

الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط توترات حدودية

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

الصحة: إغلاق عيادة خاصة تجرى عملية نقل كلى بمنطقة أبو النمرس

الصحة: إغلاق عيادة خاصة تجرى عملية نقل كلى بمنطقة أبو النمرس