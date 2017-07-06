قائمة الأهلي| استبعاد «غالي وحمودي» وظهور «متعب» لمواجهة القطن

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أعلن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة فريقه لمواجهة القطن الكاميروني يوم السبت المقبل في الجولة الأخيرة من منافسات دوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى: شريف إكرامي، أحمد عادل، محمد الشناوي.

في خط الدفاع: أحمد فتحي، محمد هاني، على معلول،صبري رحيل، أحمد حجازي، سعد سمير، رامي ربيعة، محمد نجيب.

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في خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، كريم نيدفيد، عبد الله السعيد، صالح جمعة، ميدو جابر، وليد سليمان، مؤمن زكريا.

في خط الهجوم: عمرو جمال، عماد متعب، جونيور أجايي.

بينما استبعد البدري كلا من:

مروان محسن وأحمد حمودي وحسين السيد للإصابة، وحسام غالي لأسباب فنية.